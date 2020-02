Lomba Mewarnai Tingkat TK dalam Showroom Event bersama Honda TDM Jebus

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Honda TDM Jebus bersama Tim Promosi Main Dealer ASP Honda, masih dalam suasana mengenalkan produk terbaru Honda type New Beat.

Dalam kegiatan rutinitas showroom event kali ini TDM Jebus bersama TK Bakti Kec. Parittiga di acara Lomba Mewarnai yang di selenggarakan di Dealer Honda TDM Jebus Kecamatan Jebus, Sabtu ( 29/02/2020).

Peserta Lomba mewarnai tingkat TK (TDM Jebus)

Honda TDM Jebus memperkenalkan Honda New Beat CBS,CBS ISS & Deluxe,serta New Beat Street terbaru.

Produk baru ini bertujuan membuka pasar baru motor berkelas 110 cc dengan type CBS,CBS ISS dan ada type terbaru Beat Deluxe dengan harga Cbs 17.673.000, Cbs iss & deluxe 18.317.000, Beat street 18.443.000.

Kepala Cabang Honda TDM Jebus Elfian Chandra menjelaskan, "Selain Honda Beat New ada juga Honda New Beat street dari 3 jenis produk terbaru kita ini di desain paling cocok untuk generasi muda. Adanya kelebihan sistem charger HP ini membuat kaula muda tidak perlu repot dalam berpergian, karena sudah menggunakan New Beat produk dari Honda tersebut," ujar Elfian Chandra.

Lomba mewarnai TK bakti kec. Parit 3 Jebus (TDM Jebus)

Dalam meramaikan acara tersebut yang diikuti kurang lebih 45 peserta dari 2 kelas di TK Bakti, untuk anak yang berprestasi mendapatkan bingkisan dari Honda TDM Jebus.

Selain lomba dan launching Beat terbaru, service ekonomis dan oli gratis bagi pengguna motor merk Honda pun di buka.

"Kegiatan seperti ini sangat di support oleh masyarakat Parittiga dan Jebus, dengan adanya kegiatan seperti ini diharapkan dapat menjalin silaturahmi yang kuat. Tujuannya agar masyarakat dapat menilai serta memilih dalam menggunakan SMH karena sudah tentu irit, mudah di gunakan serta tidak sulit dalam perawatannya," kata salah satu pengunjung, Evi.

Pengumuman pemenang lomba mewarnai tingkat TK (TDM Jebus)

"Mewakili Honda TDM Jebus saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kecamatan Parittiga, telah menjadi konsumen setia Honda. Kami juga mengajak masyarakat untuk selalu Cari Aman di jalan dengan cara mengunakan Helm, sarung tangan, sepatu dan jaket Saat mengendarai sepeda Motor Honda, Salam Satu Hati," kata Elfian Chandra.