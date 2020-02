NAGITA Slavina Nangis Dengar Perkataan Raffi Ahmad Saat Jenguk Bunga Citra Lestari

BANGKAPOS.COM - Diam-diam kunjungi BCL setelah Ashraf Sinclair meninggal dunia, Nagita Slavina menangis dengar apa yang dikatakan Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad bersama sang istri langsung mengunjungi BCL sepulangnya dari luar negeri, Ngaita Slavina menangis sesenggukan saat sang suami katakan ini.

Meninggalnya Ashraf Sinclair turut meninggalkan duka mendalam bagi Raffi Ahmad.

Sepulangnya dari luar negeri, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun menyempatkan diri untuk menguatkan BCL.

Sebagai pembawa acara yang kini sangat aktif mengelola konten YouTube-nya, Raffi Ahmad justru tak mengunggah apa pun tentang kedatangannya ke rumah Bunga Citra Lestari.

Seperti diketahui, banyak selebritas yang membagikan momentum kebersamaan mereka saat berkunjung ke rumah BCL setelah kepergian suaminya, mendiang Ashraf Sinclair.

Nagita Slavina dan Raffi Ahmad (Instagram/raffinagita1717)

Jauh dari unggahan di media sosial dan bahkan tak terendus media, Raffi diam-diam justru langsung mengunjungi BCL setibanya di Indonesia setelah empat bulan bertualang ke berbagai negara.

Kunjungan Raffi ke rumah BCL justru diungkapkan secara tidak sengaja saat Raffi menjadi bintang tamu acara Insert Story.

Saat itu, salah satu pembawa acara, Rian, bertanya pada Raffi tentang musibah yang sedang dialami BCL.

"Kalau ditanya itu, gue enggak tahu, tapi setiap kali, gue enggak pernah ngomong ini sama Gigi, kayak kemarin BCL, kan kita ke sana (rumah BCL), jadi pas sampai Indonesia langsung ke rumahnya (BCL)," kata Raffi seperti dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Trans TV Official, Kamis (27/2/2020).

"Cuma di jalan ngomong, 'kasihan ya BCL, terus kalau aku tiba-tiba gitu gimana?'" ucap Raffi kepada Nagita.

Bukan menjawab pertanyaan Raffi, tapi Nagita justru menangis sesenggukan.

"Jadi kalau dia (Nagita) itu diajakin ngomong kayak gitu enggak bisa. Jadi, ya, mudah-mudahan dikasih sehat terus," kata Raffi Ahmad.

Raffi mengingatkan bahwa tidak ada orang yang tahu usia seseorang, sebaiknya gunakan waktu yang ada sebaik mungkin untuk keluarga dan orang tercinta.

"Pokoknya selagi kita masih ada, selagi masih punya waktu buat keluarga, buat orang yang kita cintai, ya, gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin, jangan tunda itu," ujarnya.

Suami BCL, Ashraf Sinclair mengembuskan napas terakhir dalam usia 40 tahun. Ia meninggal setelah mengalami serangan jantung.

Ashraf Sinclair meninggal dunia sekitar pukul 04.51 WIB pada Selasa (18/2/2020).

Jenazah Ashraf Sinclair telah dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Seluruh keluarga dan rekan artis menghadiri proses pemakaman yang berlangsung khidmat tersebut.

Ashraf menikah dengan BCL pada 8 November 2008 di Masjid Al Bina Senayan, Jakarta.

Sejak menikah dengan BCL, Ashraf memilih tinggal di Indonesia dan berkecimpung di industri hiburan Tanah Air.

Kembali Ziarahi Makam Putranya, Perlakuan Ayah Ashraf Sinclair ke BCL & Noah Curi Perhatian

Ibu Ashraf Sinclair Pulang kembali ke Malaysia, Noah & BCL Saling Menguatkan

Duka kepergian Ashraf Sinclair masih begitu terasa di kalangan penggemar dan para sahabat.

Berbondong-bondong rekan sesama artis dan netizen mengirimkan doanya untuk mendiang suami dari Bunga Citra Lestari (BCL).

Rekan sesama aktor di Malaysia bahkan berencana menggelar tahlilan dan doa bersama untuk Ashraf.

Sekitar sembilan hari selepas kepergian Ashraf Sinclair, sang ibu, Khadijah Sinclair kembali ke Malaysia.

Bukan cuma Khadijah Sinclair, sang suami, Mohamed Anthony John Sinclair dan keluarga besar mereka juga turut meninggalkan Indonesia.

Masih berduka atas kepergian Ashraf Sinclair, mertua BCL itu lantas menuliskan ungkapan harunya untuk sang cucu, Noah Sinclair dan menantu, Bunga Citra Lestari.

Seperti diketahui, Ashraf Sinclair telah meninggal dunia pada pukul 04.51 WIB pada Selasa (18/2/2020) karena serangan jantung.

Suasana rumah Bunga Citra Lestari atau BCL di tahlilan hari ke-3 Ashraf Sinclair di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020). ((KOMPAS.com/ANDIKA ADITIA))

Di hari yang sama, jenazah Ashraf Sinclair telah dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Tampak tak kuasa membendung tangis, orangtua Ashraf Sinclair setia mendampingi putranya sampai ke pemakaman.

Selain itu, mereka juga hampir setiap hari berziarah ke makam Ashraf Sinclair.

Hingga akhirnya di hari kesembilan meninggalnya Ashraf Sinclair, mertua BCL itu mengumumkan kabar mereka yang harus kembali ke Malaysia.

Melalui laman media sosialnya, ibunda Ashraf Sinclair, Khadijah Sinclair menuliskan ungkapan haru ketika akan meninggalkan Noah dan BCL di Indonesia.

Dalam unggahan dilansir TribunJakarta pada Rabu (26/2/2020), Khadijah Sinclair mengumbar potret kebersamaannya dengan keluarga besarnya dan sang suami.

Tampak sepupu Noah Sinclair juga ada di dalam foto di makam Ashraf Sinclair, San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Tak hanya foto, Khadijah Sinclair juga menuliskan ungkapan haru untuk BCL dan Noah Sinclair.

Mulanya Khadijah Sinclair mengumumkan jika dirinya dan keluarga besar mereka akan kembali ke Malaysia untuk sementara waktu.

Dengan kembalinya mereka ke Malaysia, Khadijah Sinclair tak lupa mengucap syukur atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan warga Indonesia untuk Ashraf Sinclair.

Ia pun meminta warga Indonesia agar memberikan doa yang tak putus untuk ayah anak satu itu.

Selain itu, Khadijah Sinclair mengungkapkan rasa sayangnya kepada BCL dan Noah Sinclair.

Unggahan Khadijah Sinclair (Instagram.com @dida_sinclair)

Berikut ungkapan haru Khadijah Sinclair:

"#keluargabesarSinclair #pulangsementara #jumpalagi

Assalamualaikum kesemua yang di kasihi. Keluarga Sinclair sudah pun pulang ke Malaysia buat sementara.

Kami bersyukur menerima kasih sayang buat Almarhum Ashraf.

Kami mohon doa Alfatihah tidak terputus untuk nya.

InsyaAllah di izin Allah swt, Umi akan ke Jakarta selalu untuk bersama dengan anak Umi tersayang, Bunga dan cucu Umi tersayang, Noah.

I love all of you, for loving my son Aruah Ashraf. Lets do all the good deeds on Earth so we can be with him in Jannah InsyaAllah. Alfatihah. Aamiin," tulisnya. (Kurniawati Hasjanah)

