13 Tahun Jadi Guru Honorer, Nely Memilih Jalani Usaha Agar Dekat Keluarga

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Berawal dari hobi masak hingga muncul ide untuk membuka usaha makanan, Nely (36) perempuan asal Palembang dengan lima anak ini telah memulai usahanya sejak dua tahun lalu di Pangkalpinang.

Berbagai produk olahan basah ia kembangkan dari yang awalnya hanya jualan donat kentang kemudian muncul menu baru seperti donat ubi ungu hingga produk khas Palembang yaitu nasi Samin dan tempoyak cumi asin.

“Awalnya produk saya hanya donat kentang, terus suami kasih masukan untuk coba buat donat ubi ungu dan ternyata ada yang suka, Kemudian karena saya orang Palembang jadi tiap tahunnya pas hari lebaran saya buat nasi Samin dan coba-coba jual dan Alhamdulillah banyak yang suka,” ujarnya

Harga yang ditawarkan untuk donat per satuan yaitu Rp 3 ribu, nasi Samin + ayam Rp 22 ribu, nasi Samin + daging yaitu Rp 25 ribu per porsi dan sambel tempoyak yaitu Rp 20rb per botol.

Berbagai produk usaha Nely (Istimewa)

“Untuk saat ini produk donat ubi ungunya hanya melayani yang orderan saja, Karena ada kesibukan lain dan lebih fokus ke nasi Samin,” ucapnya

Diakuinya agar produk banyak dikenal orang lain, strategi pemasaran sangat berperan penting.

“Yang pastinya jangan lupa promosi dan promosi terus, jaangan pernah menyerah, karena sekarang ini sudah banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk promosi di media sosial,” Tuturnya

Untuk omset yang masuk dari bisnis yang dijalani yaitu, sekitar Rp 3 Juta per bulan, sedangkan untuk pemasarannya, saat ini hanya sekitaran wilayah Pangkalpinang.

Dulu Guru Honorer

Disamping memiliki usaha makanan, dulunya Nely juga berprofesi sebagai guru honorer.