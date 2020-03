Deretan Manfaat Daun Kelor, Salah Satunya Menurunkan Kadar Gula Darah

BANGKAPOS.COM - Kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan kondisi panas ekstrem.

Tanaman kelor berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan.

Daunnya telah lama dipercaya sebagai tumbuhan yang bermanfaat bagi kesehatan.

Tanaman ini jamak dijumpai di Indonesia, beberapa negara di Asia Tenggara, India, Afrika, sampai Amerika Latin.

Kepopuleran tanaman bernama latin Moringa oleifera ini menanjak beberapa tahun terakhir.

Organisasi Pangan Dunia Food and Agriculture Organization (FAO) sempat memasukkan kelor sebagai Crop of the Month, pada 2018 .

Pangan super

Melansir buku Tanaman Kelor: Nilai Gizi, Manfaat, dan Potensi Usaha (2018) oleh F.G. Winarno, kelor termasuk satu di antara delapan mega superfood (pangan super).

Superfood merupakan pangan fungsional yang bergizi tinggi dan kaya fitokimia yang bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan.

Selain tanaman kelor, terdapat tujuh mega superfood lainnya.