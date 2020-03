KUNCI Gitar, Chord dan Lirik Lagu Judul 'Begini' Penyanyi 'Tangga', Main dari C

CHORD gitar Cinta Begini dari Tangga ini begitu mudah dimainkan. Selain itu, lirik lagunya cocok dilantunkan saat suasana hati sedang tak nyaman.

Lirik lagu dan chord gitar Cinta Begini Tangga:

Intro: C G Am G

F Em

C G Am G

aku bisa terima meski harus terluka

F Em Dm G

karena ku terlalu mengenal hatimu

C G Am G

aku telah merasa dari awal pertama

F Em Dm E

kau takkan bisa lama berpaling darinya

*)

F Em Am

ternyata hatiku benar

Em Dm Bb G

cintamu hanyalah sekedar tuk sementara

Reff:

C Em

akhirnya kita harus

Am G

memilih satu yang pasti

F E Am

mana mungkin terus

G Dm G

jalani cinta begini

C Em

karena cinta tak akan

Am G

ingkari Takkan terbagi

F E Am G

kembalilah pada dirinya

Dm G

biar ku yang mengalah

Gm

aku terima

Int. F Fm

C G Am G

ku tak bisa terima Bila terus tak setia

F Em Dm E

menghianati dia Menduakan cinta

Kembali ke : *) Reff

Int D G# F Gm-G#-A# Am G D F

D F#m

akhirnya kita harus

Bm A

memilih satu yang pasti

G F# Bm

Mana mungkin terus

A Em A

jalani cinta begini

D F#m

karena cinta tak akan

Bm A

ingkari takkan terbagi

G F# Bm A

kembalilah pada dirinya

Em A

biar ku yang mengalah

Bm A

biar ku yang mengalah

D

aku terima..

