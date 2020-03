KUNCI Gitar Chord dan Lirik Lagu 'Menghitung Hari 2' Penyanyi Anda, Main dari Dm

LAGU Menghitung Hari 2 merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Anda.

Lagu bergenre pop tersbeut telah dirilis pada 2006 lalu.

Video klip lagu Menghitung Hari 2 telah dirilis di YouTube Warner Music Indonesia pada 29 November 2012.

Chord gitar dan lirik lagu Menghitung Hari 2 - Anda:

[Intro] Dm Am Dm G



Dm G C

Menghitung hari, detik demi detik

Dm G C

Menunggu itu kan menjemukan

Dm G C Am

Tapi ku sabar menanti jawabmu

Dm G

Jawab cintamu



Dm G C

Jangan kau beri harapkan padaku

Dm G C

Seperti ingin tapi tak ingin

Dm G C Am

Yang aku minta tulus hatimu

Dm G

Bukan pura pura



[Chorus]

C G/B Am G

Jangan pergi dari cintaku

Dm Dm/C G/B G

Biar saja tetap denganku

Dm G C Am

Biar semua tahu adanya

Dm G C

Dirimu memang punyaku



[Intro] Dm Am Dm G



Dm G C

Jangan kau beri harapkan padaku

Dm G C

Seperti ingin tapi tak ingin

Dm G C Am

Yang aku minta tulus hatimu

Dm G

Bukan pura pura



[Chorus]

C G/B Am G

Jangan pergi dari cintaku

Dm Dm/C G/B G

Biar saja tetap denganku

Dm G C Am

Biar semua tahu adanya

Dm G C

Dirimu memang punyaku



C G/B Am G

Belum pernah aku jatuh cinta

Dm Dm/C G/B G

Sekeras ini seperti padamu

Dm G C Am

Jangan sebut aku lelaki

Dm G C

Bila tak bisa dapatkan engkau

Dm G C

Jangan sebut aku lelaki



[Coda] Dm Am Dm G

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Chord Gitar dan Lirik Lagu Menghitung Hari 2 - Anda: Jangan Kau Beri Harapan Padaku