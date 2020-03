Tampil di Konser Christian Bautista, Ketegaran BCL Tuai Simpati, Dukungan Buat Unge Viral di Twiiter

Tampil di Konser Christian Bautista, Ketegaran BCL Tuai Pujian Sekaligus Simpati, di Twiiter Viral Dukungan

BANGKAPOS.COM - Ketegaran Bunga Citra Lestari atau biasa disapa BCL pasca kepergian mendiang suami Ashraf Sinclair menuai pujian sekaligus simpati.

Ketegaran BCL terlihat tampil pada konser Christian Bautista.

Dia pun mendapat dukungan dan simpati yang viral di Twitter.

Penyanyi asal Filipina, Christian Bautista ciptakan suasana romantis saat membuka konser bertajuk Romantic Valentine Concert with Ronan Keating dan Christian Bautista.

Lagu "Since I Found You" menjadi lagu pertama yang dibawakan Christian Bautista dalam konser yang berlangsung di Grand Ballroom Pullman, Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Sabtu (29/2/2020) malam.

Kemudian, disusul dengan lagu "Hands to Heaven" dan lagu hits-nya "The Way You Look At Me".

Kejutan datang saat Christian menyebut sosok teman duet yang awalnya sulit ia temukan dalam bernyanyi.

Apalagi, setelah namanya terlanjur melambung dengan menyanyikan lagu-lagu romantis.

"Saya berpikir lagu apa yang bisa saya nyanyikan setelah lagu 'The Way You Look At Me' dan 'Hands to Heaven'," ujar Christian seperti dikutip Kompas.com.