Chord dan Lirik Lagu Lagi Syantik Siti Badriah

BANGKAPOS.COM -- Lagu 'lagi syantik' yang dipopulerkan oleh Siti Badriah memang cukup fenomenal di Indonesia.

Sejak dirilis 2018 lalu, lagu ini masih terus dinikmati seperti di kanal YouTube dan lainnya.

Berikut Bangkapos.com bagikan untuk anda chord dan lirik lagu 'lagi syantik' seperti dilansir dari Tribunnews.com

Intro : Am F C G

Am

Emang lagi syantik tik tik tik

F C G

tik tik tik tik tik

Am

Hey sayangku

F

hari ini aku syantik

C

syantik bagai bidadari

G

bidadari dihatimu

Am

Hey sayangku

F

perlakukanlah diriku

C

seperti seorang ratu

G

kuingin dimanja kamu

Int. Am Am

Am

Hey sayangku

F

hari ini aku syantik

C

syantik bagai bidadari

G

bidadari dihatimu

Am

Hey sayangku

F

perlakukanlah diriku

C

seperti seorang ratu

G

kuingin dimanja kamu

Am

Emang lagi manja

F

lagi pengen dimanja

C

pengen berduaan

G

dengan dirimu saja

Am

Emang lagi syantik

F

tapi bukan sok syantik

C

syantik syantik gini

G

hanya untuk dirimu

Song : Am F C G

Am F C G

Am

Hey sayangku

F

hari ini aku syantik

C

syantik bagai bidadari

G

bidadari dihatimu

Am

Hey sayangku

F

perlakukanlah diriku

C

seperti seorang ratu

G

kuingin dimanja kamu

Am F C G Am

Emang lagi syantik tik tik tik

F C G

tik tik tik tik tik

Am Am

Emang lagi syantik

Am

Emang lagi manja

F

lagi pengen dimanja

C

pengen berduaan

G

dengan dirimu saja

Am

Emang lagi syantik

F

Tapi bukan sok syantik

C

syantik syantik gini

G

hanya untuk dirimu

Am

Emang lagi manja

F

lagi pengen dimanja

C

pengen berduaan

G

dengan dirimu saja

Am

Emang lagi syantik

F

tapi bukan sok syantik

C

syantik syantik gini

G

hanya untuk dirimu

Outro: Am F C G

Am F C G

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunnews.com)