Entah Apa yang Merasuki Atalanta, Babak Kedua bagi Lecce Bagaikan Neraka

BANGKAPOS.COM - Atalanta kembali bikin sensasi di Liga Italia setelah membantai Lecce pada lanjutan Serie A, Minggu (1/3/2020).

Tak tanggung-tanggung, Atalanta mempermalukan Lecce di Stadion Via del Mare dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-26 dengan skor 7-2!

Kegilaan di Lecce diawali oleh aksi bunuh diri pemain tuan rumah Giulio Donati pada menit ke-17.

Duvan Zapata menggandakan skor buat Atalanta melalui lesakan pertamanya di laga ini (22').

Lecce memberikan perlawanan hebat dengan melakukan comeback untuk mencetak dua gol.

Lesakan Riccardo Saponara (29') dan Donati (39') membuat skor imbang 2-2 hingga babak pertama kelar.

Entah apa yang merasuki Atalanta di ruang ganti, mereka mengubah pertandingan babak kedua menjadi neraka buat Lecce.

Tim asuhan Gian Piero Gasperini memberondong gawang tuan rumah dengan 5 gol tambahan pascajeda.

Zapata melengkapi penampilannya dengan ukiran dua gol tambahan (54', 62') guna mencipta hattrick.

Lainnya disarangkan oleh Josip Ilicic (47'), Luis Muriel (87'), dan Ruslan Malinovsky (91').