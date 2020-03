Kunci Gitar, Chord dan Lirik lagu Armada 'Pergi Pagi Pulang Pagi', Main dari G

Chord dan Lirik lagu Armada Pergi Pagi Pulang Pagi

BANGKAPOS.COM -- Lagu berjudul 'pergi pagi pulang pagi' yang dipopilerkan oleh Armada ini mengisahkan pengalaman hidup personil mereka.

Musik yang familiar dan berkisah tentang kehidupan sehari-hari ini memang menarik untuk dinikmati.

Berikut Bangkapos.com bagikan untuk anda 'pergi pagi pulang pagi' yang dipopulerkan oleh Armada seperti dilansir dari Tribunmanado.co.id.

Intro G Em Am D

G Em Am D

ha.. aaaa.. aaaa.. a..

G Em

aku sayang padamu

Am D

aku cinta padamu

G Em

semua kan ku lakukan

Am D

demi kebahagiaanmu

C

tak pernah ku keluhkan..

Bm

walau rintangan menghadang..

C

panas hujan begini..

D

makanan sehari-hari

C D

ku rela.. pergi..

G Em

pagi pulang pagi

Am

hanya untuk

D G

mengais rezeki

C D Bm Em

doakan.. saja.. aku pergi

Am

smoga pulang

D G G

dompetku terisi

G Em

kamu tak perlu resah (resah)

Am D

aku sedang berusaha..

G Em

demi kebahagiaan

Am D

kamu yang aku sayangi

C

tak pernah ku keluhkan..

Bm

walau rintangan menghadang..

C

panas hujan begini..

D

makanan sehari-hari

C D

ku rela.. pergi..

G Em

pagi pulang pagi

Am

hanya untuk

D G

mengais rezeki

C D Bm Em

doakan.. saja.. aku pergi

Am

smoga pulang

D G G

dompetku terisi

musik: Em Am D G Em Am D D

C D

aku rela ditinggal pergi

G Em

pagi pulang pagi

Am

karna kamu

D G Am Bm

mencari rejeki

G C D Bm Em

kau doakan saja aku pergi

Am

smoga pulang

D G

dompetku terisi

C D

ku rela.. pergi..

G Em

pagi pulang pagi

Am

hanya untuk

D G

mengais rezeki..

C D

kau doakan.. saja..

Bm Em

aku pergi..

Am D G Am Em

smoga pulang dompetku terisi

Am D G Am Em

smoga pulang dompetku terisi

Am D

dan semoga..

G

kau tak ngambek lagi

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunmanado.co.id)