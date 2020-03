Hasil dan Klasemen Liga 1 2020, Persib Bandung Kokoh di Papan Atas

BANGKAPOS.com - Persib Bandung masih betah menjadi salah satu tim yang menetap di posisi papan atas klasemen sementara Liga 1 2020.

Rangkaian pertandingan pekan pertama Liga 1 2020 sudah selesai digelar pada Minggu (1/3/2020).

Secara keseluruhan, ada sembilan pertandingan yang tersaji pada pekan pertama Liga 1 2020, termasuk Persib Bandung.

Persib Bandung menghadapi Persela Lamongan pada laga perdana Liga 1 2020 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupetan Bandung, Minggu (1/3/2020).

Pada laga tersebut, Persib Bandung menang telak dengan skor 3-0.

Gol kemenangan Persib Bandung tercipta dari Geoffrey Castillion (38') dan brace Wander Luiz (54', 70').

Kemenangan ini pun membuat Persib Bandung berhasil meraih tiga poin pertama mereka pada Liga 1 2020.

Selain laga Persib Bandung vs Persela Lamongan, ada 8 pertandingan lainnya pada pekan pertama.

Pada Sabtu (29/2/2020), ada tiga pertandingan yang tersaji di Liga 1 2020, yakni Persebaya vs Persik, Madura United vs Barito Putera, dan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh.

Persebaya Surabaya hanya bermain imbang 1-1 melawan Persik Kediri.