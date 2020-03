Terkenal Blak-blakan, Ternyata Nikita Mirzani Pernah Masuk Pesantren dan Bercita-cita Jadi Ustazah

BANGKAPOS.COM - Nikita Mirzani dikenal publik sebagai aktris dan presenter yang lekat dengan kesan seksi dan dewasa.

Wanita ini pertama kali muncul sebagai salah satu kontestan program Take Me Out Indonesia.

Kisah rumah tangganya pun tidak bisa dikatakan mulus dan tanpa hambatan.

Sudah tiga kali menikah dan sayangnya semua berakhir dengan perceraian.

Selain itu, Nikita Mirzani dikenal sebagai artis yang gemar membuat sensasi dengan perilakunya yang mudah tersulut emosi.

Sebut saja Barbie Kumalasari, Lucinta Luna, Uya Kuya, dan artis lain pernah berseteru dengan ibu tiga anak ini.

Bahkan Nikita sempat dipenjara karena berseteru dengan seorang mahasiswi bernama Fia di salah satu kafe.

Baru-baru ini, artis yang akrab disapa Nyai ini sedang menjalani proses hukum terkait gugatan yang dilayangkan oleh mantan suaminya, Sajad Ukra.

Diberitakan bahwa Sajad menggugat Nikita atas tuduhan KDRT yang dilakukan oleh mantan istrinya itu.