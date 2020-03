Chord dan Lirik Lagu MAHADEWI yang Dipopulerkan Padi Band

Chord dan Lirik Lagu Band Padi Mahadewi

BANGKAPOS.COM -- Lagu-lagu milik Band Padi memang cukup menarik untuk didengar.

Banyak pilihan yang bisa anda nikmati, saat bersantai atau bermain gitar bersama-sama.

Seperti lagu berjudul 'mahadewi' yang dirilis 2013 silam.

Berikut chord dan lirik lagu 'mahadewi' yang dipopulerkan oleh Padi.

Intro : C

C G Am

Aku tak bisa luluhkan hatimu

F Dm G

Dan aku tak bisa menyentuh cintamu

C G Am

Seiring jejak kakiku bergetar

F Dm G

Aku telah terpagut oleh cintamu

C G Am

Menelusup hari ku dengan harapan

F Dm G

Namun kau masih terdiam membisu

Reff :

C Am

Sepenuhnya aku ingin memelukmu

Em G

Mendekap penuh harapan tuk mencintaimu

C Am

Setulusnya aku akan terus menunggu

Em G

Menanti sebuah jawaban tuk memilikimu

C G Am

Betapa pilunya rindu menusuk jiwaku

F Dm G

Semoga kau tau isi hatiku

C G Am

Dan seiring waktu yang terus berputar

F Dm G

Aku masih terhanyut dalam mimpiku

Balik ke Reff

Interlude : C Am Em 2x

C G Am F Dm G Am

C G Am F Dm G

Balik ke Reff 2x

C G Am

Aku tak bisa luluhkan hatimu

F Dm G

Dan aku tak bisa menyentuh cintamu

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)