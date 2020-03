Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Padi Begitu Indah', Main dari G

Chord dan Lirik Lagu Padi Begitu Indah

BANGKAPOS.COM -- Lagu yang dipopulerkan oleh group Band Padi berjudul 'begitu indah' cukup fenomenal dimasanya.

Dirilis tahun 2013, lagu ini memiliki kenangan dan kisah yang menarik dalam liriknya.

Berikut chord dan lirik lagu 'begitu indah' yang di populerkan oleh Padi seperti dilansir dari tribunmanado.co.id

Intro : G Em G Em

G

Bila cinta mengugah rasa

Em

Begitu indah mengukuir hatiku

C G

Menyentuh jiwaku hapuskan semua derita

Intro : G Em

G

Duhai cintaku, duhai pujaanku

Em

Datang padaku dekat disampingku

C G

Ku ingin hidup ku selalu dalam peluknya

Chorus :

D C

Terang saja aku menantinya

D C

Terang saja aku mendambanya

D C

Terang saja aku merindunya

D C

Karena dia, karena dia begitu indah

Intro : G Em G Em

G

Duhai cintaku, pujaan hatiku

Em

Peluk diriku dekaplah jiwaku

C G

Bawa ragaku melayang memeluk bintang

(Bangkapos.com/Nordin/tribunmanado.co.id)