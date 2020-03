Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Padi Berjudul 'Menanti Sebuah Jawaban', Main dari C

Chord dan Lirik Lagu Padi Menanti Sebuah Jawaban

BANGKAPOS.COM -- Masih ingat dengan lagu populer tahun 2009 milik Band Padi berjudul 'menanti sebuah jawaban'.

lagu ini hingga sekarang masih menarik untuk dinikmati, misalnya untuk karoke atau sekedar ngumpul sambil bergitar.

Inilah chord dan lirik lagu 'menanti sebuah jawaban' yang dipopulerkan Band Padi seperti dilansir dari Tribunsolo.com.

Intro : C

.

C G Am

Aku tak bisa luluhkan hatimu

F Dm G

Dan aku tak bisa menyentuh cintamu

C G Am

Seiring jejak kakiku bergetar

F Dm G

Aku telah terpagut oleh cintamu

C G Am

Menelusup hari ku dengan harapan

F Dm G

Namun kau masih terdiam membisu

.

Reff :

C Am

Sepenuhnya aku ingin memelukmu

Em G

Mendekap penuh harapan tuk mencintaimu

C Am

Setulusnya aku akan terus menunggu

Em G

Menanti sebuah jawaban tuk memilikimu

.

C G Am

Betapa pilunya rindu menusuk jiwaku

F Dm G

Semoga kau tau isi hatiku

C G Am

Dan seiring waktu yang terus berputar

F Dm G

Aku masih terhanyut dalam mimpiku

.

Balik ke Reff

Interlude : C Am Em 2x

C G Am F Dm G Am

C G Am F Dm G

Balik ke Reff 2x

.

C G Am

Aku tak bisa luluhkan hatimu

F Dm G

Dan aku tak bisa menyentuh cintamu

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)