Kunci Gitar, Chord dan Lirik lagu ST 12 Berjudul 'PUSPA', Main dari C

Chord dan lirik lagu ST 12 PUSPA

BANGKAPOS.COM -- Lagu ST 12 yang berjudul PUSPA ini tidak kalah menariknya jika dibuat karoke.

Tapi lebih menarik jika anda sambil bergitar ria bersama teman-teman atau kerabat.

Berikat chord dan lirik lagu PUSPA yang dipopulerkan oleh ST12 seperti dilansir dari Tribunvideo.com

C Em

Kau gadisku yang cantik

F C

coba lihat aku di sini

Dm G C

Di sini ada aku yang cinta padamu

C Em

Kau gadisku yang manis

F C

coba lihat aku di sini

Dm G C

Di sini ada aku yang sayang padamu

(#) F G

Walau ku tahu bahwa dirimu

E7 Am

sudah ada yang punya

D7

Namun kan ku tunggu

G Dm7 Em G

sampai kau mau



REFF I:

C F

Jangan, jangan kau menolak cintaku

G C

Jangan, jangan kau ragukan hatiku

Am Dm

Ku kan s'lalu setia menunggu

F G G7

Untuk jadi pacarmu

C F

Jangan, jangan kau tak kenal cintaku

G C

Jangan, jangan kau hiraukan pacarmu

Am Dm

Putuskanlah saja pacarmu

F G

Lalu bilang "I love u"....

C

Pacarku...

INTRO: C F G C Am Dm F G

REPEAT: (#), REFF I

REFF II:

C F

Jangan, jangan kau menolak cintaku

G C

Jangan, jangan kau hiraukan pacarmu

Am Dm

Putuskanlah saja pacarmu

F G

Lalu bilang "I love u"....

C

Pacarku

CODA: C F G C Am Dm F G C

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunvideo.com)