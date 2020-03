Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Wali Band Judulnya 'Cari Jodoh', Main dari Am

Chord dan Lirik Lagu Wali Cari Jodoh

BANGKAPOS.COM -- Lagu yang dipopulerkan oleh Band Wali berjudul 'cari jodoh' ini pernah populer sejak perilisannya 2012.

lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan konsep yang sederhana mudah diterima masyarakat.

Berikut Chord dan lirik lagu 'cari jodoh' seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : Am G F G Am

.

Am

Apa salahku apa salah ibuku

G Am

Hidupku dirundung pilu

Am

Tak ada yang mau dan menginginkan aku

G Am

Tuk jadi pengobat pilu

G Am

Tuk jadi penawar rindu

F G E

Tuk jadi kekasih hatiku

.

Interlude : Am G F G Am

.

(*)Am

Timur ke barat selatan ke utara

Am

Tak juga aku berjumpa

Bm

Dari musim duren hingga musim rambutan

G Am

Tak kunjung aku dapatkan

G Am

Tak jua aku temukan

F G E

Oh Tuhan inikah cobaan

.

Reff :

Am

Ibu-ibu bapak-bapak siapa yang punya anak

(Ibu….. bapak…………………….punya anak)

G

(Bilang-) bilang aku, aku yang tengah malu

F

Sama teman-temanku

G Am

Karna cuma diriku yang tak laku-laku

Am

Pengumuman-pengumuman Siapa yang mau bantu

G

Tolong aku kasihani aku

F

Tolong carikan diriku kekasih hatiku

G Am

Siapa yang mau

Kembali ke : (*), Reff

.

Interlude : G F G Am

.

Kembali ke : Reff

.

F Am

Woooo … ku tak laku-laku (3x)

.

Interlude : G F G Am

.

Am

Ibu bapak punya anak

G

Bilang-bilang aku aku yang tengah malu

F

Sama teman-temanku

G Am

Karna cuma diriku yang tak laku-laku

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)