SMPN 2 Pangkalpinang Paguyuban Kelas 7 G Adakan Kelas Inspirasi Anak dan Orangtua

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- SMP Negeri 2 Pangkalpinang Paguyuban Kelas 7 G mengadakan Kelas Inspirasi dan Motivasi bagi anak dan orangtua.

Hadir sebagai narasumber Editor Bangka Pos, Edy Yusmato untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak kelas 7 G SMP N 2 Pangkalpinang.

"Generasi muda itu harus berpegang teguh pada hal- hal yang positif, terapkan BOBBB artinya Berdoa untuk pegangan hidup, Orangtua harus dibuat bahagia, Be yourself, Be confident, dan Be what ever you wanna be," kata Eddy, Rabu (4/3/2020).

Kelas insipirasi orangtua dipaparkan oleh narasumber Psikolog Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sefrita Danur dalam mengenal diri dan anak dalam pengasuhan.

Ia menyampaikan pentingnya orangtua mengenali watak anak, tujuan pengasuhan anak, orangtua harus memiliki sikap positif dan banyak orang tua dalam mengenali dirinya masih dipengaruhi bawah sadar.

"Sebagai orang tua kita tidak memperhatikan dengan seimbang antara kesehatan fisik dan kesehatan psikologis. Sementara luka psikologis lebih sering terjadi dalam keseharian dibandingkan luka fisik, seperti kecewa karena nilai yang jelek, perasaan tidak dihargai dan diremehkan, marah karena terganggu dan sebagainya,"ujar Sefrita.

Serta, hadir pula Dosen IAIN SAS Bangka Belitung Ustaz H Winarno dalam memaparkan pola pendidikan dalam islam.

Ia juga menyampaikan tanamkan nilai aqidah, berikan ketauladan dan perlakuan komunitas dua arah antara orangtua dan anak.

Wakil Kepala Sekolah, Ahmad Syahhal mengatakan kegiatan inspirasi dan motivasi ini satu diantara kegiatan parenting yang merupakan program pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan.

"Bahwa sekolah harus melibatkan secara penuh keterlibatan orangtua dalam mendidik anak serta visi misi antara kedua orangtua dan pihak guru selaras dan satu tujuan. Tujuannya juga untuk memberikan wawasan kepada orangtua dalam mengelola anak dalam rangka menghadapi problematika dan mempersiapkan kesuksesan dalam pendidikan,"ungkap Ahmad.