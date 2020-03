Striker Persib Wander Luiz Sabet 3 Penghargaan di Laga Perdana Liga 1 2020

BANGKAPOS.COM - Striker Persib Bandung, Wander Luiz, memborong penghargaan di pekan pertama Liga 1 2020.

Hal itu tentunya tidak terlepas dari penampilan apik Wander Luiz saat membantu Persib Bandung meraih kemenangan perdana.

Wander Luiz mencetak dua gol dan membawa Persib Bandung mengalahkan Persela Lamongan dengan skor 3-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (1/3/2020).

Pemain asal Brasil itu menyabet tiga penghargaan sekaligus.

Mulai dari masuk dalam best player of the week, penghargaan selebrasi terbaik hingga dinobatkan sebagai pemain terbaik.

Dikutip TribunWow.com dari laman resmi klub, Rabu (4/3/2020), Wander Luiz mengaku merasa sangat gembira atas penghargaan yang ia dapat.

Apalagi pencapaian tersebut di dapat pada laga debutnya bersama Persib Bandung di kompetisi resmi Liga 1 2020.

"Ya, saya pastinya sangat senang dengan semua ini. Ada tiga apresiasi di pekan ini (Bes Player of The Week, Bes Goal of The Week, dan Best Celebration of The Week)," ujar Wander Luiz.

Meski begitu, raihan tersebut tidak membuat dirinya merasa jumawa dan berpuas diri.

Striker Persib Bandung, Wander Luiz merayakan gol yang dicetak ke gawang Persela Lamongan pada pekan perdana Liga 1 2020 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (1/3/2020). (Persib.co.id/Gregorius.A.K)

Namun yang pasti, Wander Luiz menganggap penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk menatap laga-laga selanjutnya.

Dengan tujuan memberikan penampilan terbaik dan membantu Persib Bandung untuk meraih kemenangan di setiap pertandingannya.

"Tapi, ini baru awal. Saya tidak boleh puas dengan ini semua," jelasnya.