Aksi Mencintai Bentuk Tubuh Sendiri Ala Tara Basro dan Sikap Kominfo yang Menganggapnya Melanggar

BANGKAPOS.COM - Aktris Tara Basro menjadi trending media sosial, Rabu (4/3/2020) karena mengunggah foto yang memperlihatkan lipatan di bagian perut serta stretch mark.

Bintang film Pengabdi Setan itu rupanya ingin menebarkan pesan positif kepada semua wanita.

"Andaikan kita lebih terbiasa untuk melihat hal yang baik dan positif, bersyukur dengan apa yang kita miliki dan make the best out of it daripada fokus dengan apa yang tidak kita miliki," tulis Tara Basro di akun Instagram-nya @tarabasro.

Mengajak untuk menerima bentuk tubuh

Dari foto hitam putih yang memperlihatkan lipatan perut tersebut, Tara mengajak pada semua wanita untuk bisa menerima dan menghargai apa yang sudah mereka miliki.

"Setelah perjalanan yang panjang gue bisa bilang kalau gue cinta sama tubuh gue dan gue bangga akan itu. Let yourself bloom," tulisnya.

Mendapat tanggapan Kominfo

Foto yang diunggah di media sosial Instagram dan Twitter itu akhirnya mendapat tanggapan dari Kominfo.

Bahkan, warganet menduga hilangnya foto Tara di Twitter juga karena dihapus oleh Kominfo.