Ekspor Timah Bangka Belitung per Januari 2020 Capai 93,40 Persen

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bidang Neraca Wilayah dan Analsis Statistik Badan Pusat Statistik Bangka Belitung, Oktariza mengatakan dari nilai PDRD bahwa ekspor persentase sekitar 27 persen pada 2019.

Sedangkan per Januari 2020 bahwa ekspor Bangka Belitung dari sektor timah persentase 93,40 persen dan 6,60 persen dari non timah.

"Memang paling besar itu timah, tujuan ekspor kita ada lima negara dengan total 91,4 juta US dolar," ungkap Okta saat ditemui bangkapos.com, di Kantor BPS Bangka Belitung, Kamis (5/3/2020).

Lima negara tersebut meliputi Amerika Serikat (34,7 juta US dolar atau 30,15 persen), Singapura (23,5 juta US dolar atau 20,42 persen), India (14,7 juta atau 12,77 persen), Korea Selatan (12,5 juta US dolar atau 10,86 persen), dan Tiongkok (11,1 juta US dolar atau 9,64 persen).

Saat disingung mengenai wabah virus corona, berpengaruhkan terhadap ekspor dan impor.

Ia menanggapi, untuk saat ini dari data BPS total ekspor timah bila dibandingkan Desember 2019 (nilai 97,00) dengan Januari 2020 (nilai 107,50) belum berpengaruh.

"Data Februari kita belum dapat angkanya, bulan Januari kita masih ekspor kan, bila ada kebijakan pemerintah (dampak dari virus corona-red) menghentikan ekspor ke Cina tentu akan berpengaruh besar terhadap kita,"jelasnya.

Mengenai total impor pada Januari tahun 2020 senilai 1,02 juta US dolar,

Data impor sendiri dari tiga negara meliputi Vietnam (878,9 ribu US dolar), Malaysia (124,1 ribu US dolar) dan Tiongkok (21,6 ribu US dolar).

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)