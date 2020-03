Irene Lozano Sarankan Barcelona vs Napoli Tetap Berlangsung Normal, Ini Alasannya

Bek Napoli, Giovanni Di Lorenzo, dan penyerang Barcelona, Lionel Messi, dalam laga Napoli vs Barcelona pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 di Stadion San Paolo, Rabu (26/2/2020) dini hari WIB.

BANGKAPOS.COM - Menteri Olahraga Spanyol, Irene Lozano menyarankan agar laga Barcelona vs Napoli tetap berlangsung normal.

Laga Barcelona vs Napoli akan berlangsung di Stadion Camp Nou, Barcelona, 18 Maret mendatang.

Partai ini merupakan laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions.

Pada leg pertama di Napoli, 26 Februari lalu, kedua tim bermain imbang 1-1.

Belakangan ini, sejumlah negara Eropa memperketat pintu masuk bagi orang-orang dari Italia.

Kebijakan itu dilakukan menyusul tingginya kasus virus corona di negeri spaghetti.

Selain Barcelona vs Napoli, ada tiga laga lain yang juga mempertemukan klub Spanyol melawan klub Italia di Spanyol.

Ketiganya adalah laga Valencia vs Atalanta (Liga Champions, 10 Maret), Getafe vs Inter Milan (Liga Europa, 19 Maret), dan Sevilla vs Roma (Liga Europa, 12 Maret).

Kementerian Kesehatan Spanyol merekomendasikan agar laga Valencia vs Atalanta dan Getafe vs Inter digelar tanpa penonton.

Namun, Lozano menilai laga Barcelona vs Napoli dan Sevilla vs Roma seharusnya memiliki pengecualian.