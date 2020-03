Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Berjudul 'Kekasih Terhebat' - Anji, Main dari F

BANGKAPOS.COM - Chord Gitar Kekasih Terhebat Anji ini sangat mudah dipraktikkan.

Apalagi lagu bertemekan percintaan ini sangat enak didengar.

Berikut Chord Kunci Gitar Kekasih Terhebat Anji:

F G C

biarkan aku jadi yang terhebat

F G C

jadilah kamu kekasih yang kuat

[intro] C D/F# G

C Dm G C Am Dm G

aku manusia yang paling butuh kamu membutuhkanmu

C Dm G C Am Dm G

hatiku memalingkan pandang hanya padamu pada hatimu

F G C

jangan lelah

F G C

menghadapiku

[chorus]

F G C

biarkan aku jadi yang terhebat

F G C

jadilah kamu kekasih yang kuat

F G C

genggam tanganku bernyanyi bersama

Am Dm G C

karena kamu kekasih terhebat

[int] C D/F# G

C Dm G C Am Dm G

aku manusia yang paling butuh kamu membutuhkanmu

F G C

jangan lelah

F G C

menghadapiku

[chorus]

F G C

biarkan aku jadi yang terhebat

F G C

jadilah kamu kekasih yang kuat

F G C

genggam tanganku bernyanyi bersama

Am Dm G C

karena kamu kekasih terhebat

[solo] C Am Dm G 2x

F G

F G C

biarkan aku jadi yang terhebat

F G C

jadilah kamu kekasih yang kuat

F G C

biarkan aku jadi yang terhebat

F G Am

jadilah kamu kekasih yang kuat

F G C

genggam tanganku bernyanyi bersama

Am Dm G C

karena kamu kekasih terhebat

Dm G C

karena kamu kekasih terhebat

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Chord Kunci Gitar Kekasih Terhebat Anji