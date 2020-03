Pevita Pearce Jadikan Game sebagai Pelarian untuk Hilangkan Stress

BANGKAPOS.COM - Di tengah kesibukan sebagai figur publik, aktris Pevita Pearce ternyata menjadikan game atau gim sebagai pelariannya.

Pevita berujar, gim merupakan salah satu penghilang stres di kala ia merasa penat dengan pekerjaannya.

"Menurut aku, karena di kota besar so many things going on. Salah satu pelarian aku adalah main gim," kata Pevita dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020).

Selain itu, gim menjadikan pemeran film Rumah Merah Putih itu masuk ke dalam dunia imajinasi lebih dalam yang membuatnya nyaman.

"Aku bisa masuk ke dunia imajinasi aku. Jadi suatu experience yang sangat nyaman dan sangat berbeda dari apa yang aku jalani sehari-hari dalam bidang yang profesional," ucapnya.

Meski begitu, tidak sedikit kejadian lucu yang ia alami selama bermain gim.

Salah satunya, bertemu dengan anak-anak kecil yang juga satu arena permainan dengan Pevita.

"Aku sangat menikmati, walaupun ada toxic player. Kadang ketemu bocil-bocil, tapi itu sesuatu yang sangat fresh yang tak ketemu di dunia nyata, ketemu pro player," ungkapnya.

Adapun, Pevita Pearce kerap kali terlihat di kanal YouTube para gamers, pro players, hingga atlet e-sports.

Kehadiran Pevita di tayangan YouTube itu menjadikan suasana menjadi lebih ringan dengan kelucuannya yang menggemaskan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penat karena Pekerjaan, Pevita Pearce Jadikan Game sebagai Pelarian".