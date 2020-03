9 Orang Terjaring Operasi Antik Polres Bangka Barat, Puluhan Gram Sabu dan Ganja Disita

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sebanyak 9 orang tersangka yang masuk Target Operasi (TO) dan Non TO, terjaring operasi Anti Narkotik (Antik) Menumbing Polres Bangka Barat.

Dari tangan 9 tersangka, polisi menyita barang bukti narkotija jenis ganja dengan berat bruto 38,41 gram, dan sabu seberat 36,07 gram.

Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti, lain seperti uang sebesar Rp. 1.300.000, 9 Handphone, 3 buah timbangan digital, 6 bungkus rokok, 1 buah bong, 3 buah pipet, 1 buah pirex, 1 buah jarum, 5 buah korek api gas, 2 bungkus vapir, 2 bungkus plastik klip kosong (200 lembar) dan 1 SPM R2 merk MX-KING warna merah hitam dgn nopol BN 5071 RD.

Kapolres Bangka Barat AKBP M Adenan mengatakan, operasi Antik Menumbing berlangsung dari tanggal 24 Februari hingga 6 Maret 2020.

Operasi ini melibatkan 44 personil gabungan Sat Narkoba Polres Bangka Barat dan Polsek jajaran.

" Selama operasi berjalan, Polres Bangka Barat berhasil meringkus TO atau Non TO operasi Antok sebanyak 9 orang. 1 tersangka ditangkap di kawasan Muntok, 1 Jebus, 4 Kelapa, dan 3 Tempilang," kata M Adenan didampingi Kasat Narkoba Iptu Umar Dani, di sela konferensi pers di halaman Mapolres," Jumat (6/3/2020). (bangkapos.com / Anthoni Ramli)