Chord dan Lirik Lagu Andmesh Nyaman

BANGKAPOS.COM -- Lagu-lagu Andmesh memang cukup banyak penikmatnya, seperti berjudul 'nyaman'.

Sejak dirilis oktober 2019, lagu ini terus meningkat penontonnya, terutama disaluran YouTube.

Berikut chord dan lirik lagu nyaman yang dipopulerkan oleh Andmesh seperti dilansir dari Tribunnews.com

C F

Lama sudah kumenanti

C F

Banyak cinta datang dan pergi

Dm Em

Tapi tak pernah aku senyaman ini

F G

Mungkin dirimulah cinta sejati

C F

Tak akan kuragu lagi

C F

Kujaga sampai ke ujung nadi

Dm Em

Takkan kusia siakan lagi

F D G

Buat hidupku lebih berarti

Reff:

C F

Cintamu senyaman mentari pagi

Em Am Dm G

Seperti pelangi, slalu kunanti

C F

Cintamu tak akan pernah terganti

Em Am

Selamanya di hati

Dm G C

Aku bahagia, milikimu seutuhnya

C F

Tak akan kuragu lagi

C F

Kujaga sampai ke ujung nadi

Dm Em

Takkan kusia-siakan lagi

F D G

Buat hidupku lebih berarti

C F

Cintamu senyaman mentari pagi

Em Am Dm G

Seperti pelangi, slalu kunanti

C F

Cintamu tak akan pernah terganti

Em Am

Selamanya di hati

Dm G C

Aku bahagia, milikimu seutuhnya

Dm G C

Aku bahagia, milikimu seutuhnya

Dm G C

Aku bahagia, milikimu seutuhnya

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunnews.com)