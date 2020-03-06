Berita Pangkalpinang
Daftar Harga Resmi Sepeda Motor Yamaha Maret 2020
Daftar harga terbaru motor Yamaha di Dealer Pangkalpinang yang akan dirangkum oleh Bangkapos.com, Jumat (6/3/2020).
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Daftar harga terbaru motor Yamaha di Dealer Pangkalpinang yang akan dirangkum oleh Bangkapos.com, Jumat (6/3/2020).
Harga tersebut berdasarkan pantauan Bangkapos.com di Dealer Yamaha yang beralamat di Jl Masjid Jamik maupun di Jl Jendral Sudirman Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang.
Harga semua jenis motor Yamaha sebagai berikut :
Mio M3 SP Rp 17.200.000
Mio S Rp 18.200.000
Mio M3 Aks Sss Rp 18.600.000
All New Soul GT Rp 19.950.000
Mio M3 CW Rp 17.700.000
All New Soul Aks Rp 19.150.000
Aerox 155 S DOXOU Rp 30.950.000
Aerox 155 GP Monster Rp 28.450.000
Aerox 155 S Version Rp 30.650.000
Aerox 155 R Version Rp 27.950.000
Aerox 155 Standart Rp 26.900.000
Aerox 155 VVA GP Rp 27.700.000
All New R15 GP Monster Rp 40.200.000
All New R15 VVA Rp 39.400.000
R15 GP Rp 32.250.000
R15 Rp 34.650.000
N Max ABS Rp 33.850.000
All New N Max 155 Rp 31.050.000
N Max Non ABS Rp 29.850.000
Jupiter Z 1 CW FI Rp 19.700.000
All New X Ride 125 Rp 20.200.000
New Fino Grand 125 Rp 20.950.000
New Fino Sporty 125 Rp 20.100.000
Lexi ABS Rp 27.800.000
Lexi Rp 22.650.000
Lexi S Rp 25.400.000
Free Go Rp 20.650.000
Free Go S Rp 22.150.000
Free Go S ABS Rp 24.750.000
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