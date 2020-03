Daftar Harga Resmi Sepeda Motor Yamaha Maret 2020

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Daftar harga terbaru motor Yamaha di Dealer Pangkalpinang yang akan dirangkum oleh Bangkapos.com, Jumat (6/3/2020).

Harga tersebut berdasarkan pantauan Bangkapos.com di Dealer Yamaha yang beralamat di Jl Masjid Jamik maupun di Jl Jendral Sudirman Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang.

Harga semua jenis motor Yamaha sebagai berikut :

Mio M3 SP Rp 17.200.000

Mio S Rp 18.200.000

Mio M3 Aks Sss Rp 18.600.000

All New Soul GT Rp 19.950.000

Mio M3 CW Rp 17.700.000

All New Soul Aks Rp 19.150.000

Aerox 155 S DOXOU Rp 30.950.000

Aerox 155 GP Monster Rp 28.450.000

Aerox 155 S Version Rp 30.650.000

Aerox 155 R Version Rp 27.950.000

Aerox 155 Standart Rp 26.900.000

Aerox 155 VVA GP Rp 27.700.000

All New R15 GP Monster Rp 40.200.000

All New R15 VVA Rp 39.400.000

R15 GP Rp 32.250.000

R15 Rp 34.650.000

N Max ABS Rp 33.850.000

All New N Max 155 Rp 31.050.000

N Max Non ABS Rp 29.850.000

Jupiter Z 1 CW FI Rp 19.700.000

All New X Ride 125 Rp 20.200.000

New Fino Grand 125 Rp 20.950.000

New Fino Sporty 125 Rp 20.100.000

Lexi ABS Rp 27.800.000

Lexi Rp 22.650.000

Lexi S Rp 25.400.000

Free Go Rp 20.650.000

Free Go S Rp 22.150.000

Free Go S ABS Rp 24.750.000