Di Luar Operasi Antik Menumbing, Polres Bangka Barat Sita Hampir 1 Ons Sabu-sabu

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kapolres Bangka Barat, AKBP M Adenan, mengatakan di luar operasi antik Menumbing, pihaknya juga mengamankan 1 terduga bandar narkoba jenis sabu-sabu lainnya.

Barang bukti sabu sabu yang disita polisi seberat 96,53 gram.

Pelaku diamankan di wilayah hukum Polsek Simpang Tertitip, Kabupaten Bangka Barat.

" Hampir semua yang kita targetkan berhasil kita tangkap. Artinya target yang sudah kita tentukan semuanya alhamdulilllah bisa terungkap berkat kejelian dari personel kita," kata Adenan, di sela konferensi Pers, Jumat (6/3/2020)

Mantan Kasat PJR Polda Banten tersebut berharap upaya penindakan ini mampu menekan angka peredaran dan penyalagunaan narkona di Bumi Sejiran Setason.

"Mudah - mudahan upaya represif ini, angka penyalahgunaan narkoba di Babar bisa menurun. Apalagi Babar ini salah satu pintu lintasan keluar masuk barang dari berbagai kota dan kabupaten kota kota besar lainnya," harapnya.

Sembilan Orang Terjaring

Sebanyak 9 orang tersangka yang masuk Target Operasi (TO) dan Non TO, terjaring operasi Anti Narkotik (Antik) Menumbing Polres Bangka Barat.

Dari tangan 9 tersangka, polisi menyita barang bukti narkotija jenis ganja dengan berat bruto 38,41 gram, dan sabu seberat 36,07 gram.

Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti, lain seperti uang sebesar Rp. 1.300.000, 9 Handphone, 3 buah timbangan digital, 6 bungkus rokok, 1 buah bong, 3 buah pipet, 1 buah pirex, 1 buah jarum, 5 buah korek api gas, 2 bungkus vapir, 2 bungkus plastik klip kosong (200 lembar) dan 1 SPM R2 merk MX-KING warna merah hitam dgn nopol BN 5071 RD.

Kapolres Bangka Barat AKBP M Adenan mengatakan, operasi Antik Menumbing berlangsung dari tanggal 24 Februari hingga 6 Maret 2020.

Operasi ini melibatkan 44 personil gabungan Sat Narkoba Polres Bangka Barat dan Polsek jajaran.

" Selama operasi berjalan, Polres Bangka Barat berhasil meringkus TO atau Non TO operasi Antok sebanyak 9 orang. 1 tersangka ditangkap di kawasan Muntok, 1 Jebus, 4 Kelapa, dan 3 Tempilang," kata M Adenan didampingi Kasat Narkoba Iptu Umar Dani, di sela konferensi pers di halaman Mapolres," Jumat (6/3/2020). (bangkapos.com / Anthoni Ramli)