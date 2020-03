Pekerja Tambang Inkonvensional di Bangka Barat Banting Setir Jadi Pengedar Sabu, Begini Alasannya

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Rustam, satu dari sembilan tersangka yang terjaring operasi Antik Menumbing Polres Babar berdalih, terpaksa menjadi pengedar sabu karena penghasilan bekerja TI tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

Barang haram tersebut diperoleh Rustam dari seorang di kawasan tambang besar Desa Tayu, Kalecamatan Jebus, Bangka Barat.

Sabu-sabu tersebut diedarkan Rustam ke kawasan Jebus dan Parittiga.

" Jual narkoba karena hasil kerja TI tidak mencukupi. Jualan nya di Parittiga. Ditangkapnya pas ada orang pesan barang barang. pas lagi transaksi ditangkapnya," kata Rustam, di sela konferensi pers Polres Bangka Barat kepada awak media, Jumat (6/3/2020)

Rustam mengaku baru sekitar lima hingga enam bulan menjadi pengedar sabu.

Per kantongnya rustam mendapat upah Rp 3 juta.

" Upahnya 3 juta per kantong, paket. Jual narkoba sudah sekitar lima atau enam bulan. Total uang hasil jual narkoba Rp 6 juta selama enam bulan itu," pungkasnya.

Sembilan Orang Terjaring

Sebanyak 9 orang tersangka yang masuk Target Operasi (TO) dan Non TO, terjaring operasi Anti Narkotik (Antik) Menumbing Polres Bangka Barat.

Dari tangan 9 tersangka, polisi menyita barang bukti narkotija jenis ganja dengan berat bruto 38,41 gram, dan sabu seberat 36,07 gram.