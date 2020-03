Ramai Berita Virus Corona , Olla Ramlan Tiba-tiba Unggah Lagi Sakit, Singgung Soal Pernapasan

BANGKAPOS.COM---Belakangan ini Pemberitaan Virus Corona yang sudah masuk ke Indonesia masih marak jadi perbincangan di tengah masyarakat.

Belum usai pembicaraan tentang virus yang sekarang disebut Covid-19 ini.

Tiba-tiba Olla Ramlan Mengabarkan dirinya sedang dirawat di rumah sakit melalui postingan Instastorynya di Instagramnya @ollaramlannaufar.

Dalam Instastorynya tersebut, Olla mengunggah foto lengannya sedang disuntik.

Olla Ramlan Unggah lengan lagi disuntik (Instagram ollaramlannaufar)

Dirinya juga menandai rumah sakit bunda Jakarta diduga sebagai lokasi dimana dirinya di rawat.

Tidak hanya itu, Olla juga mengunggah sebuah tulisan yang berhubungan dengan pernafasan.

Seolah-olah Olla Ramlan menceritakan soal pernafasan yang kini sedang menganggunya.

Ditulisan itu Olla terlihat menyemangati dirinya bahwa penyakitnya pernah terjadi pada dirinya dan semua itu akan baik-baik saja.

Unggahan Olla Ramlan yang menceritakan dirinya sedang sakit (Instagram @ollaramlannaufar)

"Breathe you're going to be ok, you've been here before you've been this scared, uncomfortable and anxious, and you survived breathe and know you can survive this too Iknow it all feels umbearable right now, just breathe, keep breathing this too shall pass i Promise," tulisnya.