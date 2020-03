Realme 6 dan Realme 6 Pro Resmi, Ponsel Menengah dengan Empat Kamera, Harganya Rp 2,5 juta

BANGKAPOS.COM -- Realme resmi memperkenalkan duo ponsel andalan barunya untuk segmen menengah, yakni Realme 6 dan 6 Pro.

Kedua smartphone ini diperkenalkan dalam acara yang digelar secara live streaming, setelah acara peluncurannya dibatalkan karena kekhawatiran wabah corona.

Realme 6 memiliki layar LCD 6,5 inci (FullHD+) yang kini mendukung refresh rate 90 Hz. Layar berlapis kaca anti gores Gorilla Glass itu memiliki lubang punch hole di bagian atas yang memuat kamera selfie 16 MP (f/2.0).

Pada bagian punggung tersemat empat kamera yang terdiri dari kamera utama 64 MP, kamera ultrawide 8 MP, kamera makro 2 MP, dan kamera monokrom 2 MP untuk meningkatkan kualitas foto portrait.

Jeroan Realme 6 diperkuat chip MediaTek G90T dengan beberapa pilihan RAM, yaitu 4 GB, 6 GB, 8 GB. Media penyimpanannya ada dua pilihan yakni 64 GB atau 128 GB.

Ponsel ini ditopang baterai berkapasitas 4.300 mAh yang mendukung fast charging 30 watt dan bisa terisi penuh dalam waktu satu jam. Fast charger juga sudah termasuk di dalam kemasan.

Ada tiga varian Realme 6 yang ditawarkan, yaitu 4 GB/64 GB seharga 177 dollar AS (Rp 2,5 juta), 6 GB/128 GB seharga 204 dollar AS (Rp 2,9 juta) dan 8 GB/128 GB seharga 218 dollar AS (Rp 3,1 juta).

Realme 6 Pro

Realme 6 Pro (Realme)

Sementara itu, Realme 6 Pro memiliki spesifikasi yang sedikit lebih tinggi dibanding saudaranya.

Layarnya berukuran 6,6 inci (FullHD+), juga dengan dukungan refresh rate 90 Hz. A