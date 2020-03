Sempat Tertunda Pertandingan Inter Milan Vs Juventus Akan Digelar Minggu 8 Maret 2020

BANGKAPOS.COM - Pertandingan derby d'Italia yang mempertemukan Juventus kontra Inter Milan diputuskan bakal digelar pada Minggu (8/3/2020) atau Senin dini hari WIB.

Pertandingan Juventus vs Inter Milan merupakan sajian utama dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-26.

Duel derby d'Italia ini sempat direncanakan bakal digeser ke 13 Mei 2020 seturut penyusunan ulang jadwal akibat antisipasi penyebaran virus Corona.

Keputusan terbaru pada Kamis (5/3/2020) menyatakan pertandingan itu bakal dilangsungkan Minggu besok dengan 5 partai lain yang ditunda.

Selain Juve vs Inter, empat laga di antaranya dihelat pada hari yang sama, yakni Parma vs SPAL, AC Milan vs Genoa, Sampdoria vs Verona, serta Udinese vs Fiorentina.

Duel Juventus kontra Inter digelar pada Minggu pukul 20.45 waktu setempat atau Senin, pukul 02.45 WIB.

Adapun laga Sassuolo vs Brescia berlangsung keesokan harinya, Senin (9/3/2020).

Deretan laga tersebut akan digelar secara tertutup alias tanpa penonton di stadion.

Otoritas Italia memutuskan semua pertandingan tertutup bagi publik setidaknya hingga 3 April sehubungan dengan merebaknya virus Corona di Italia.

Selain itu, pihak Lega Serie A juga menentukan jadwal 3 laga pekan ke-25 yang lebih dulu ditunda, yakni Atalanta vs Sassuolo, Verona vs Cagliari, dan Torino vs Parma.