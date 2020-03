Jadwal Bola Pekan Ini, Banyak Pertandingan Digelar Tanpa Penonton, Nonton Live Streaming Via HP

BANGKAPOS.COM -- Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol dan liga top dunia kembali bergulir pekan ini saat ketakutan wabah Virus Corona semakin meluas. Sejumlah pertandingan digelar tanpa penonton.

Liga Italia telah memutuskan untuk menggelar pertandingan tanpa penonton.

Hal ini dikarenakan banyaknya orang Italia yang terserang virus itu dan menyebabkan sejumlah orang meninggal.

Hal serupa juga mengancam Liga inggris dan Liga Spanyol.

Namun otoritas liga masih menggelar pertandingan, berikut ini jadwal liga malam ini dan akhir pekan ini:

Liga Inggris

Sab 07/03/20

Liverpool FC Vs AFC Bournemouth

Arsenal FC Vs West Ham United FC

Crystal Palace FC Vs Watford FC

Sheffield United FC Vs Norwich City FC

Southampton FC Vs Newcastle United FC

Wolverhampton Wanderers Vs Brighton & Hove Albion FC

Min 08/03/20

Burnley FC Vs Tottenham Hotspur FC

Chelsea FC Vs Everton FC

Manchester United FC Vs Manchester City FC

Sel 10/03/20

Leicester City FC Vs Aston Villa FC

Liga Italia