Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Berjudul 'Pelukku untuk Pelikmu' - Fiersa Besari, Main dari C

Chord dan Lirik Lagu Fiersa Besari Pelukku untuk Pelikmu

BANGKAPOS.COM -- Lagu yang dipopulerkan oleh Fiersa Besari berjudul 'pelukku untuk pelikmu' merupakan salah satu lagu baru yang tengah populer.

Sejak perilisannya November 2019 penontonnya di YouTube terus meningkat

Berikut chord dan lirik lagu Fiersa Besari berjudul 'pelukku untuk pelikmu' seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : C..

F C

sandarkan lelahmu dan ceritakan

Dm Am G

tentang apapun aku mendengarkan

F C

jangan pernah kau merasa sendiri

Dm Am G

tengoklah aku yang tak pernah pergi

Am F G

bagiku kau tetap yang terbaik

Am F G

entah beratmu turun atau naik

Reff :

C

kadangkala tak mengapa

Am

untuk tak baik-baik saja

F

kita hanyalah manusia

-Em Dm G

wajar jika tak sempurna..

C

saat kau merasa gundah

Am

lihat hatimu percayalah

Dm Em

segala sesuatu yang pelik

F G C

bisa diringankan dengan peluk..

F C

kau berkata dunia sedang tak ramah

Dm Am G

ya bukan berarti kau mesti berubah

F C

jadi seseorang yang tak kau ingin

Dm Am G

yang menatapmu asing dari cermin hoo..