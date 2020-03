Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Pelangi di Matamu' - Jamrud, Main dari C

Chord dan Lirik Lagu Jamrud Pelangi di Matamu

BANGKAPOS.COM -- Lagu yang dipopulerkan oleh Jamrud berjudul 'pelangi di matamu' tidak pernah lekang oleh waktu.

Lagu legend yang populer tahun 2000 an ini sejak dulu hingga sekarang digemari.

Berikut chord dan lirik lagu 'pelagi di matamu' yang dipopulerkan oleh Jamrud seperti dilansir dari Tribunsolo.com.

Intro : C

C

tiga puluh menit

Fm

kita disini

C G

tanpa suara

C

dan aku resah

F Fm

harus menunggu lama

C G C

kata darimu…

C

mungkin butuh kursus

Fm

merangkai kata

C G

untuk bicara

C

dan aku benci

F Fm

harus jujur padamu

C G C

tentang semua ini

[verse]

F Fm

jam dinding pun tertawa

C C7

karna ku hanya diam, dan membisu

F Fm

ingin kumaki, diriku sendiri

D G

yang tak berkutik di depanmu

Reff:

C E

ada yang lain, di senyummu

F

yang membuat lidahku

G

gugup tak bergerak

C E

ada pelangi, di bola matamu

F Fm

dan memaksa diri, tuk bilang…

C

aku sayang padamu

C

aku sayang padamu