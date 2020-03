Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Selamat Ulang Tahun - Jamrud, Main dari C

Chord dan Lirik Lagu Jamrud Selamat Ulang Tahun

BANGKAPOS.COM -- Lagu ucapan selamat jika ada teman berulang tahun yang dipopulerkan oleh Jamrud memang populer.

lagu berjudul 'selamat ulang tahun' ini cukup sederhana, namun sarat dengan makan selain itu dengan lirik yang mudah diingat.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com.

C Em

Hari ini hari yang kau tunggu

F G

Bertambah satu tahun usiamu bahagialah kamu

C Em

Yang kuberi bukan jam dan cincin

F G

Bukan seikat bunga atau puisi juga kalung hati

F C

Maaf bukannya pelit atau ga mau ngemodal dikit

F G

Yang penting aku beri padamu, doa setulus hati

Reff

F Fm C

Smoga Tuhan melindungi kamu

F C

Serta tercapai semua angan dan dan cita-citamu

F Fm C Am

Mudah-mudahan diberi umur panjang

D G C

Sehat selama-lamanya... Amin

(Selamat Ulang Tahun)

C F C F

Selamat Ulang Tahun... Happy Birthday...

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)