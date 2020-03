Kunci Gita, Chord dan Lirik Lagu 'Sebuah Kisah Klasik'- Sheila On 7, Main dari G

BANGKAPOS.COM - Lagu berjudul 'Sebuah Kisah Klasik' merupakan satu lagu yang di populerkan oleh band asal Yogyakarta, Sheila On 7.

Berikut Tribunnews.com sajikan lirik danchord gitarlagu 'Sebuah Kisah Klasik' yang dinyanyikan oleh Sheila On 7:

[Intro]

G

[Verse 1]

Am

Jabat tanganku

G

Mungkin untuk yang terakhir kali

Am

Kita berbincang

Em

Tentang memori dimasa itu

Am

Peluk tubuhku

G

Usapkan juga air mataku

Am

Kita terharu

Em

Seakan tiada bertemu lagi

[Chorus]

C

Bersenang-senanglah

Bm Am

Karena hari ini akan kita rindukan dihari nanti

G

Sebuah kisah klasik untuk masa depan

C

Bersenang-senanglah

Bm

Karena waktu ini akan kita banggakan

Am D G

Dihari tua hooo,.,.

[Verse 2]

C Bm

Sampai jumpa kawanku semoga kita selalu

Am G

Menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan

C Bm

Sampai jumpa kawanku semoga kita selalu

Am G

Menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan