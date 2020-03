Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ANUGERAH TERINDAH yang PERNAH KU MILIKI - Sheila on 7, Main dari G

BANGKAPOS.COM - Chord kunci gitar dan lirik lagu Anugerah Terindah yang Pernah Ku Miliki dari Sheila on 7.

Intro: G C G C

G

Melihat tawamu

C

Mendengar senandungmu

G

Terlihat jelas di mataku

C

Warna-warna indahmu

G

Menatap langkahmu

C

Meratapi kisah hidupmu

G

Terlukis jelas bahwa hatimu

C G

Anugerah terindah yang pernah kumiliki

Interlude: G C G C

G

Sifatmu nan slalu

C

Redahkan ambisiku

G

Tepikan khilafku

C

Dari bunga yang layu

G

Saat kau disisiku

C

Kembali dunia ceria

G

Tegaskan bahwa kamu

C G

Anugerah terindah yang pernah kumiliki

Interlude: G C G C

G

Belai lembut jarimu

C

Sejuk tatap wajahmu

G C

Hangat peluk janjimu hooo

G

Belai lembut jarimu

C

Sejuk tatap wajahmu

G

Hangat peluk janjimu

C G

Anugerah terindah yang pernah kumiliki

