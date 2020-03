Bela Kalista Iskandar yang Tak Sempurna Lafalkan Pancasila Dibela Najwa Shihab hingga Luna Maya

BANGKAPOS.COM - Inilah deretan artis serta sejarawan yang membela finalis Puteri Indonesia 2020, Kalista Iskandar soal Pancasila.

Kalista Iskandar, finalis Puteri Indonesia 2020 perwakilan Sumatera Barat ini mendadak heboh diperbincangkan.

Kalista Iskandar jadi sorotan lantaran ada insiden di malam Grand Final Puteri Indonesia 2020 yang tayang secara langsung pada Jumat 6 Maret 2020 di SCTV.

Pada momen tersebut, Kalista Iskandar salah menjabarkan Pancasila.

Video cuplikan saat Kalista Iskandar mengucap Pancasila pun menjadi viral dan heboh di media sosial.

Tidak hapalnya Kalista mengenai Pancasila mengundang pro dan kontra dari publik.

Momen tersebut terjadi di babak enam besar ketika Kalista Iskandar menjawab pertanyaan dari salah satu juri.

Juri tersebut yakni Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Kalista Iskandar (TribunNewsmaker.com Kolase/ Instagram @kalistaiskandar)

Pertanyaan yang diberikan Bambang Soesatyo pada Kalista terbilang berbeda dan tak terduga, yaitu lima sila yang terkandung dalam Pancasila. Namun pertanyaan dari Bambang Soesatyo itu justru membuat Kalista gugup hingga salah mengucap. Sila pertama hingga ketiga, Kalista lancar menjawabnya. Namun saat memasuki sila keempat dan kelima, Kalista gugup dan salah dalam menjabarkannya. "Kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan per.. masyarakat, perwakilan," ucap Kalista dengan sedikit terbata-bata. "Lima, kemanusiaan sosial yang adil dan beradab," lanjutnya. Meski gagal menjawab pertanyaan, Bambang Soesatyo tetap memberikan semangat untuk gadis cantik tersebut. "Terima kasih Kalista, Anda layak menang," ujar Bambang.

Setelah momen tersebut, nama Kalista pun ramai diperbincangkan.

Bahkan namanya sempat menduduki Trending Twitter.

Meski menuai kecaman, namun Kalista rupanya dibela oleh sederet tokoh publik.

Ada sejarawan hingga selebritis yang membela Kalista Iskandar.

Siapa saja mereka?

Dikutip TribunNewsmaker.com dari berbagai sumber, berikut deretan tokoh yang membela Kalista Iskandar soal Pancasila :

1. Najwa Shihab

Postingan Najwa Shihab (Instagram Najwa Shihab)

Najwa Shihab menilai Kalista Iskandar gugup.

Hal itu lantaran ia tengah ditonton jutaan pasang mata masyarakat Indonesia saat ajang Puteri Indonesia 2020 disiarkan secara langsung di televisi.

Ia pun sedikit menceritakan pengalamannya saat gugup ketika akan membawakan berita.

Saking gugupnya, ia bahkan sampai salah menyebut nama sendiri.

"Ramai soal Puteri Sumatera Barat Kalista Iskandar yang sempat salah menyebutkan Pancasila saat menjawab pertanyaan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Saya jadi teringat pengalaman siaran langsung pertama kali. Gugup luar biasa. Saya sampai salah menyebut nama sendiri.

Bayangkan, perdana muncul di televisi tapi memperkenalkan diri sebagai orang lain.

Teringat juga pengalaman meliput bencana tsunami di Aceh. Karena kekalutan situasi saya salah menyebut Kota Calang menjadi Calung.

Usai laporan langsung itu, saya dihampiri oleh seorang bapak sambil menangis, karena ia masih menunggu kabar dari keluarganya di kota yang saya salah sebut tadi," tulis Najwa Shihab di Instagramnya, Sabtu (7/3/2020).

Najwa Shihab juga memaklumi kegugupan yang dialami Kalista Iskandar.

Terlebih dia hanya diberi kesempatan beberapa detik saja untuk menjawab.

"Jadi saya bisa memahami kegugupan yang pasti berkali-kali lipat dihadapi Kalista tadi malam. Hanya diberi waktu menjawab 30 detik di tengah riuh rendahnya sorakan penonton," lanjut Najwa.

Lebih lanjut, Najwa kemudian mengkritik Bambang Soesatyo yang mempertanyakan hafalan Pancasila Kalista Iskandar.

Najwa bercerita Bambang juga pernah berada pada situasi yang hampir mirip hingga salah ucap sampai tiga kali, yakni saat mengucap sumpah sebagai ketua MPR.

"Ketua MPR Bambang Soesatyo yang tadi malam mengajukan pertanyaan hafalan itu, juga pernah berada di situasi yang hampir mirip.

Saat momen pelantikannya menjadi Ketua DPR. Walau bukan hapalan, karena ia dituntun saat mengucapkan sumpah, tapi ia juga sempat salah ucap sumpah. Bahkan sampai 3 kali. We are all humans after all. #CatatanNajwa," sambung Najwa Shihab.

2. Gandhi Fernando

Gandhi Fernando (Instagram Gandhi)

Aktor Gandhi Fernando juga memberi pembelaan pada Finalis Puteri Indonesia 2020 asal Sumatera Barat Kalista Iskandar.

Lewat laman Instagramnya, ia mengkritik Ketua MPR Bambang Soesatyo sebagai juri yang berikan pertanyaan tersebut pada Kalista.

Menurutnya, mereka yang sudah hapal pasti akan gugup ketika menjawab di atas panggung dan ditonton banyak orang.

Postingan Gandhi (Instagram Gandhi )

"Bapak Bambang Soesatyo yang terhormat, coba anda yang berada di panggung penuh lampu silau di depan ribuan orang di JCC. Saya rasa tidak akan semudah itu.

Sorry. Gue hapal mati Pancasila 5 dasar. Tapi kalo disuruh dijawab depan seluruh Rakyat Indonesia, gue yakin gue juga bakal belibet. Itu nggak fair.

Kalo jawabnya bener ya biasa aja reaksi orang. Kalo jawab salah, 1 kata aja pasti fatal. Apalagi di atas panggung gugup begitu," tulis Gandi.

3. Sarah Sechan

Postingan Sarah Sechan (Instagram Sarah Sechan)

Lewat postingan Instagram, presenter Sarah Sechan juga tak ketinggalan memberikan pandangannya soal Pancasila yang diucap Kalista.

Ia menulis bahwa penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari lebih penting ketimbang menghapal.

"Seberapa penting "hafal Pancasila"? Lebih penting mana; penerapan atau hafalan? Sekolah jaman sekarang beda dgn sekolah saya dulu. Waktu SD yg seumuran dgn saya pasti ingat dan paham betul sekolah lebih banyak menghafal.

Kalau sekarang saya tanya Rajata (anak Sarah Sechan) ttg Pancasila, bisa jadi dia juga gak hafal. tapi apakah dia paham betul Tuhan hanya satu dan Tuhan mengajarkan semua agama ttg kebaikan? I hope so," tulis Sarah Sechan, Sabtu (7/3/2020).

4. Ibnu Jamil

Ibnu Jamil (Instagram Ibnu Jamil)

Bintang sinetron dan presenter Ibnu Jamil juga nampak membela Kalista.

Ia mengatakan pernah juga melakukan kesalahan saat membawakan sebuah acara siaran TV.

"Saya pun saat siaran bola liga Inggris pernah menyebut Christian Bale yg seharusnya Gareth Bale..we are humans," tulis Ibnu Jamil dalam kolom komentar postingan Najwa Shihab.

5. Frederika Alexis Cull

Frederika Alexis Cull (Kolase TribunNewsmaker - Instagram @frederikacull)

Puteri Indonesia 2019 Frederika Alexis Cull juga memberikan pembelaannya untuk Kalista.

Lewat story Instagramnya, Frederika mengaku setuju dengan pendapat Najwa Shihab.

"Pendapat bagus dari @najwashihab. Silakan tempatkan diri Anda pada posisi Kalista.

Saya merasa sangat sedih ketika saya melihat semua komentar dan berita mengenai gadis malang ini.. kita semua melakukan kesalahan bahkan yang terbaik dari kita," ungkapnya.

Story Frederika (Instagram Frederika Cull)

6. JJ Rizal

Postingan JJ Rizal (Twitter JJ Rizal)

Sejarawan dan budayawan JJ Rizal menilai kekeliruan mengucap sila Pancasila bukan jadi persoalan besar.

Lewat laman Twitter pribadinya, menurutnya nilai-nilai Pancasila ditunjukkan lewat tindakan nyata bukan hafalan, sehingga orang yang keliru mengucapkannya tak perlu merasa malu.

"Pancasila itu lebih merupakan tindakan bukan hapalan, tak perlu jadi malu jika gagal menghapal.

Sebab banyak yang hapal bergaya menguji hapalan Pancasila orang, tetapi dalam tindakannya terbuka maupun tertutup bertolak belakang malahan mengkhianati kata demi kata Pancasila yang dihapal," tulisnya, Sabtu (7/3/2020).

7. Luna Maya

Luna Maya (Instagram Luna Maya)

Luna Maya juga membeberkan pengalamannya saat melakukan kesalahan karena grogi.

Ia bercerita saat siaran pernah salah menyebut band Kpop NCT menjadi NTC, bahkan hingga 2 kali.

"Tahun lalu siaran langsung, salah sebut kpop band NCT ke NTC bahkan sampe 2x , we are only human..." tulis Luna Maya di kolom komentar postingan Najwa Shihab.

(TribunNewsmaker.com/ Listusista)

