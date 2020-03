Gubernur Erzaldi Rosman Bersama Gubernur Sumsel Hadiri RUPS Bank Sumsel Babel

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) Tahun Buku 2019, di Ballroom Novotel Bangka Hotel and Convention Centre, Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Senin (9/3/2020).

BANGKAPOS.COM - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) Tahun Buku 2019, di Ballroom Novotel Bangka Hotel and Convention Centre, Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Senin (9/3/2020).

Gubernur Erzaldi Rosman dalam keterangannya mengatakan bahwa RUPS ini merupakan kegiatan tahunan Bank Sumsel Babel untuk pertanggungjawaban keuangan. Pihaknya bersyukur dan mengapresiasi bahwa kegiatan ini merupakan pertama kali dan sejarah bagi Bank Sumsel Babel yang mengadakan RUPSnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RUPS yang berlangsung tertutup ini juga diikuti oleh Komisaris Utama Bank Sumsel Babel, Eddy Junaidi; Ketua Koperasi Cermat, Komisaris, dan Direksi, serta seluruh pemegang saham, dalam hal ini adalah Wali Kota dan Bupati se-Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Gubernur Erzaldi Rosman menyatakan apapun kebijakannya, hal tersebut adalah untuk kekuatan bank kita ke depan. Hal ini juga berhubungan akan "Spin Off" di Kep. Babel. Terkait Spin Off ini, Gubernur Erzaldi Rosman membutuhkan modal dan aset yang kuat. "Untuk Spin Off butuh betul-betul modal dan aset yang kuat. Sehingga, ketika pisah nanti tidak saling mengganggu kekuatan," ungkapnya.

Ke depan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan penambahan modal agar lebih kuat. Gubernur Erzaldi Rosman juga menyampaikan bahwa Deviden Bank Sumsel Babel tahun 2019 kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 4 miliar.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin dalam sambutannya mengatakan di tengah pesatnya persaingan industri perbankan saat ini, Bank Sumsel Babel terus tumbuh dan berinovasi untuk menjadi lembaga perbankan terbaik.

"Bank Sumsel Babel ingin membanggakan nasabah, karyawan, dan para pemegang saham baik di Bangka Belitung maupun Sumatera Selatan serta menjadi bank pembangunan daerah yang berkontribusi positif untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian di Sumsel Babel," ungkapnya.

Dalam RUPS itu disampaikan Pembagian Dividen 181,5 miliar rupiah YoY (year on year) tumbuh 9,3% dari tahun buku 2018 sebesar 164,06 miliar rupiah, dividen disetor kas daerah sebagai PAD (pendapatan asli daerah ) sesuai dengan share lembar saham yang dimiliki pemegang saham. Untuk laba tahun 2019 489 miliar rupiah YoY tumbuh 9,28% dibanding tahun 2018 448 miliar rupiah.

Untuk laba bersih setelah pajak tahun 2019, Bank Sumsel Babel mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 363 miliar rupiah YoY atau tumbuh sebesar 10,62% dibandingkan tahun buku 2018 sebesar 328 miliar rupiah.

Adapun peningkatan laba ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga 22,34% dibanding tahun 2018, karena pada tahun 2019 Bank Sumsel Babel memfokuskan pada penghimpunan dana murah, retail,dan pembiayaan KUR serta UMKM.

Untuk kinerja selama tahun 2019, Bank Sumsel Babel juga mengalami peningkatan /pertumbuhan yang cukup baik dibeberapa sektor antara lain:

Aset tahun 2019 : 27,98 triliun rupiah YoY tumbuh 9,00% dibanding tahun 2018 Rp. 25,67 triliun

Kredit tahun 2019 : 16,57 triliun rupiah YoY tumbuh 14,39% dibanding tahun 2018 14,48 triliun rupiah

DPK (Dana Pihak Ketiga) tahun 2019 : 21,73 triliun rupiah YoY tumbuh 8,36% dibanding tahun 2018 20,05 triliun rupiah

DPK didominasi dana masyarakat sebesar 17,59 triliun rupiah YoY meningkat 8,52% dibanding tahun 2018 16,21 triliun rupiah.

Sebelum acara dimulai, para peserta RUPS juga mendapat pengarahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VII Sumbagsel, Untung Nugroho yang memaparkan materi tentang Peranan Perbankan dalam menunjang perekonomian. (Diskominfo Babel)

Penulis : Lulus

Foto : Rafiq