Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Berjudul 'Menunggu Kamu' - Anji, Main dari C

Chord dan Lirik Lagu Anji Menunggu Kamu

BANGKAPOS.COM -- Lagu 'menunggu kamu' yang dipopulerkan oleh Anji bercerita tentang kekasih yang sering ditinggal.

Menjadi sountrack film dengan perilisan tahun 2018 membuat lagu ini cukup populer dan sering dinyanyikan.

Apakah anda berminat menyanyikannya bersama teman atau keluarga, berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com.

Intro : C..G/B..Am..G..

F..Em..G….

C G/B Am G

Ku selalu mencoba

F Em Dm

untuk menguatkan hati

G C F G

dari kamu yang belum juga kembali

Note:

Penyederhanaan intro atas Em = C/E

C G/B Am G

Ada satu keyakinan

F Em Dm

yang membuatku bertahan

G C F G

penantian ini kan terbayar pasti

Reff :

C E

Lihat aku sayang

Am A

yang sudah berjuang

Dm A

Menunggumu datang

Dm G

Menjemputmu pulang

-G/B C E

Ingat selalu sayang

Am A

Hatiku kau genggam

Dm Em

Aku takkan pergi

F G C G/B Am G

menunggu kamu disini.. emmm

F G

tetap disini