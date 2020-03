Kunci Gitarm Chord dan Lirik Lagu Berjudul 'Surat Cinta Untuk Starla' - Virgoun, Main dari F

Chord dan Lirik Lagu Virgoun Surat Cinta Untuk Starla

BANGKAPOS.COM -- Lagu surat cinta untuk starla yang dipopulerkan oleh Virgoun memang sukses.

Dirilis tahun 2016 silam, hingga kini video klipnya terus dinikmati penggemarnya.

Berikut chord dan lirik lagu 'surat cinta untuk starla' versi termudah yang dipopulerkan oleh Virgoun.

Intro : F G C Am F G C C7

F G C A F G C..

.

C F

Ku tuliskan kenangan tentang

G C

Caraku menemukan dirimu

Am Dm

tentang apa yang membuatku mudah

G C

Berikan hatiku padamu...

.

C F

Takkan habis sejuta lagu

G C

Untuk menceritakan cantikmu

Am Dm

Kan teramat panjang puisi

G C

Tuk menyuratkan cinta ini..

.

Reff I:

F G

Telah habis sudah cinta ini

C G A

Tak lagi tersisa untuk dunia

Dm

Karena tlah kuhabiskan

G C F C F

Sisa cintaku hanya untukmu..

.

C F

Aku pernah berfikir tentang

G C

Hidupku tanpa ada dirimu

Am Dm

Dapatkah lebih indah dari

G C

Yang ku jalani sampai kini..

.

C F

Aku slalu bermimpi tentang

G C

Indah hari tua bersamamu

Am Dm

Tetap cantik rambut panjangmu

G C

Meskipun nanti tak hitam lagi..

.

Reff II:

F G

Bila habis sudah waktu ini

C G A

Tak lagi berpijak pada dunia

Dm

Telah aku habiskan

G C

Sisa hidupku hanya untukmu..

.

F G

Dan tlah habis sudah cinta ini

C G A

Tak lagi tersisa untuk dunia

Dm

Karena tlah kuhabiskan

G F

Sisa cintaku hanya untukmu..

C

Untukmu...

Dm G A

Hidup dan matiku..

.

D G

Bila musim berganti

A D-A-

Sampai waktu terhenti

Bm Em

Walau dunia membenci

A D

Ku kan tetap disini..

.

Reff III: [Overtune]

G A

Bila habis sudah waktu ini

D A B

Tak lagi berpijak pada dunia

Em

Telah aku habiskan

A D

Sisa hidupku hanya untukmu..

.

G A

Dan tlah habis sudah cinta ini

D A B

Tak lagi tersisa untuk dunia

Em

Karena tlah kuhabiskan

A D

Sisa cintaku hanya untukmu..

.

B Em

..Karena tlah kuhabiskan

A G

Sisa cintaku hanya untukmu..

.

Outro : G A D Bm G A D

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)