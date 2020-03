Suzuki GSX R 150 Motor Keren, Ini Keunggulannya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bagi anda yang ingin tampil dengan motor yang keren, sport dan berkualitas, GSX akan jadi pilihannya.

Bangkapos.com akan mengulas keunggulan motor GSX R 150.

GSX R 150 Built For The Brave New Striping.

- Dilengkapi dengan dua pilihan sistem kunci modern untuk memastikan keamanan motor saat sedang parkir.

- Desain agresif menjadikan tampilan motor makin sporty, serta menambah tingkat keamanan saat berkendara.

- Cukup tekan tombol starter sekali mesin otomatis langsung menyala.

- Dilengkapi dengan mesin DOHC 4-valve 150cc dengan transmisi 6 speed yang responsif plus sistem injeksi untuk efisiensi dalam berkendara.

- Desain panel full digital memberikan informasi lengkap bagi pengendara saat berkendara di jalan.

- Desain petal Disc yang futuristik dan berdiameter lebar, membuat pengereman menjadi maksimal.

GSX R 150 Built for The Brave Matt edition

- Tampil ekslusif dan berkarakter dengan 3D Logo Emblem.