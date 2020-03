Foto Bareng Vicky Prasetyo, Ariel Tatum : Kita Tidak Pernah Tahu Takdir, Reaksi Feni Rose

BANGKAPOS.COM - Foto berdua Vicky Prasetyo dan artis cantik Ariel Tatum sedang menjadi perbincangan.

Presenter Feni Rose sampai rela menelpon langsung Vicky Prasetyo demi bisa mendapatkan kejelasan hubungannya dengan Ariel Tatum.

Setelah dicecar habis-habisan oleh Feni Rose, Vicky Prasetyo ungkap fakta soal hubungannya dengan Ariel Tatum

Seperti diketahui, Ariel Tatum mengunggah foto cantiknya kala sedang berdua bareng Vicky Prasetyo.

Foto itu diambil ketika Ariel Tatu menjadi bintang tamu di acara yang dipandu Vicky Prasetyo bareng Raffi Ahmad, Okay Bos, yang tayang di Trans 7.

Dalam captionnya, Ariel Tatum pun menyinggung perihal takdir jodohnya.

Ia mengaku tidak akan pernah tahu siapa jodohnya kelak, yang diduga ditujukan untuk Vicky Prasetyo.

"Kita tidak pernah tahu takdir ......!!!!!" tulis Ariel Tatum di Instagram, Selasa (10/3/2020).

"Thank you for the love peeps," tulis Ariel Tatum algi di laman Instagram Story-nya.