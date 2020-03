Gelar Konser Perdana, 88Rising Gandeng Musisi Indonesia, Rich Brich, Niki dan Stephanie I Love 3000

BANGKAPOS.COM - Siapa yang suka dengar nama 88rising? Sebuah label musik yang dibuat Sean Miyashiro pada 2015 lalu, sekarang sukses dikenal berkat talenta-talenta baru yang berasal dari Asia.

Sebagai label musik yang berkecimpung di Amerika, 88rising bisa dibilang sukses mendobrak sulitnya musisi Asia buat berkiprah di Amerika, sekaligus matahin stigma musisi rap cuma bisa dilakukan oleh orang barat.

88rising juga ngadain berbagai tour dan konser di berbagai wilayah Amerika. Setelah lama ditunggu banyak fans, 88rising berkolaborasi bersama Blibli untuk mengadakan konser perdananya di Indonesia pada 7 Maret 2020 bertajuk Head In The Clouds. Asyik!

Dengan kolaborasi epik 88rising & Blibli ini membuka jalan bagi para musisi Asia untuk go internasional. Salah satu musisi muda asal Indonesia yang kini mulai mendunia diantaranya Rich Brian, NIKI, dan Stephanie Poetri.

Rich Brian bahkan sempat menduduki posisi 18 di Top 200 Billboard Album berkat debut album Amen miliknya. Terus, gimana sih perjalanan ketiganya dalam mengharumkan nama Indonesia? Yuk cek di bawah ini.

Rich Brian

“I done seen you glow like that I must say that I'm proud, Thinkin' 'bout the times when you would go into my house” penggalan lagu milik Rich Brian ini pasti sudah familiar di denger deh. Lagu glow like that yang dirilis pada 2017 ini bahkan udah ditonton lebih dari 78 juta viewers di youtube.

Mulai dikenal karena video klip Dat $tick, siap sangka kalau Rich Brian itu orang Indonesia? Gaya bicara dan kefasihan bahasa inggris yang kental, bikin banyak orang awalnya nyangka kalau Rich Brian orang amerika tulen lho.

Brian sempat menggegerkan masyarakat dengan skill rap ala bule di umurnya yang masih 18 tahun.