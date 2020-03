Heri Edarkan Narkoba Lintas Lapas, Satu Pelaku Masih di Bawah Umur

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Jajaran Satuan Reserse Narkotika Polres Pangkalpinang, menjaring tiga tersangka penyalagunaan narkoba yang merupakan target operasi (TO) menumbing 2020 dan mengamankan empat tersangka yang merupakan non TO.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bangkapos.com, saat konferensi pers dipimpin oleh Wakil Kepala Polres Pangkalpinang, Kompol Erlichson Pasaribu, di Aula Anton Sujarwo Polres Pangkalpinang, Selasa (10/3/2020).

Keempat tersangka tersebut, bernama RH anak dibawah umur ditangkap, di Gang Mas Koki II, Gabek I, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang tepat samping SDN 6 Pangkalpinang.

Tersangka ditangkap dan dilakukan penggeledahan dirumah tersangka RH, ditemukan barang bukti empat paket atau bungkus narkotika jenis sabu.

Kemudian dilakukan pengembangan terhadap RH, dari mana barang tersebut. Setelah melakukan pengembang tersebut di dapatkan informasi dan polisi berhasil menangkap jaringan peredaran narkoba.

Dari pengembangan tersebut di dapat tersangka M Ridwan alias Iwan dan Maulida Oktaviani alias VIA di Jalan Masjid Assalam, Dusun V, Desa Kace, Mendo Barat, Bangka. Dari keduanya ditemukan satu paket atau bungkus narkotika jenis sabu.

"Dari tangan RH anak dibawah umur, polisi mengamankan barang bukti, satu unit handphone empat paket narkoba jenis sabu. Dari tangan Maulida Oktaviani alias Via, diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 70.000 dan M Ridwan alias Iwan, diamankan satu unit Handphone dan satu paket narkoba jenis sabu," jelas Wakil Kepala Polres Pangkalpinang, Kompol Erlichson Pasaribu, didamping Kabag Ops Kompol Jadiman Sihotang dan Kasat Narkoba Polres Pangkalpinang IPTU Chandra Satria AP, dalam konferensi pers, Selasa (10/3/2020) di Aula Anton Sujarwo, Polres Pangkalpinang,

Kata Wakapolres, sedangkan yang paling banyak barang bukti yang disita oleh Polisi, tersangka bernama Heri Suryadi alias Heri, yang diamankan 10 paket atau bungkus narkoba jenis sabu, 10 helai bekas isolatip warna hitam, satu bungkus pengiriman jasa pengirim J & T.

Satu bungkus plastik lakban warna coklat, satubaju warna putih, satu baju warna hitam, satu celana panjang parasut warna hitam, satu buah handphone Xiaomi warna Gold dan satu celana Jeans warna.

"Heri Suryadi alias Heri merupakan pengedar lintas lapas, sekaligus pemakai. dari lapas narkotika Selindung ke lapas Narkotika Tanjungpandan, pengiriman barang tersebut menggunakan, jasa kirim. Narkoba tersebut di jahit di pakian, dan dikirim menggunakan jasa pengiriman," ucap Erlichson.