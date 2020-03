Italia Larang Warganya Keluar, Valentino Rossi dan Dua Pebalap Ini Terancam Absen di GP Amerika

BANGKAPOS.COM - Pemerintah Italia secara resmi mengeluarkan pernyataan untuk mengisolasi seluruh wilayah negaranya mulai 9 Maret hingga 3 April akibat wabah virus corona.

Pernyataan ini akan berimbas pada pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi.

Ia bakal terancam absen di seri perdana MotoGP 2020.

Nasib kurang baik yang harus dialami Valentino Rossi menyusul rencana balapan perdana MotoGP 2020 di Circuit of the Americas, Amerika Serikat (AS) pada 3-5 April.

Dilansir BolaSport.com dari Marca, isi dekrit itu melarang warga negara Italia untuk tidak meninggalkan rumahnya sepanjang periode itu.

Wabah virus Corona di Italia memang semakin parah. Per 9 Maret telah ada 9.172 kasus virus Covid-19 yang terdeteksi di Negeri Piza dengan korban jiwa mencapai angka 463.

Kota Tavullia yang merupakan tempat bermukim Valentino Rossi masuk dalam "zona merah" bersama kota-kota lain dari 11 provinsi di Italia.

Pemenang sembilan gelar juara dunia itu sempat dirumorkan tidak akan dapat meninggalkan negaranya untuk melakoni balapan.

Valentino Rossi tidak sendiri. Sebab, pembalap lain seperti Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) hingga Andrea Dovizioso (Ducati) juga terkena getahnya.

Kendati demikian, Rossi dkk. masih memiliki peluang untuk turun dalam balapan.