Jadwal 16 Besar Liga Champions 2020: Liverpool dan 2 Tim Unggulan Dalam Posisi Sulit

Laga Atletico Madrid vs Liverpool pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Wanda Metropolitano, 19 Februari 2020.

BANGKAPOS.COM - Berikut jadwal lengkap Liga Champions leg 2 babak 16 besar Rabu 11 dan Kamis 12 Maret 2020.

Jelang pertandingan leg 2 Liga Champions setidaknya ada fakta yang jarang terjadi selama ini.

Pada leg 2 babak 16 besar Liga Champions menuntut tim-tim besar harus kerja keras.

Setidaknya tim seperti Juventus, Real Madrid, dan Liverpool harus meraih kemenangan besar jika ingin lolos ke babak berikutnya.

Pemain andalan Borussia Dortmund Jadon Sancho (instagram @championsleague)

Kekalahan saat laga tandang di leg 1 Liga Champions pekan lalu, buat ketiga klub tersebut wajib menang dengan selisih 2 gol.

Diketahui pertandingan leg 2 babak 16 besar Liga Champions leg 2 babak 16 Besar akan dimulai pada Rabu (11/3/2020).

Beberapa pertandingan big match akan kembali tercipta di leg 2 babak 16 besar Liga Champions kali ini.

Di antaranya adalah pertandingan Liverpool vs Atletico Madrid, Bayern Munchen vs Chelsea dan Barcelona vs Napoli.

UPDATE

Laga Paris Saint Germain vs Borussia Dortmund Liga Champions 2020 digelar tanpa penonton (instagram @squawkafootball) PO

Laga Liga Champions yang mempertemukan Paris Saint-Germain (PSG) dan Borussia Dortmund resmi dihelat tanpa penonton.