Khawatir Virus Corona, Pernikahan Ini Menggunakan Hand Sanitizer, Videonya Viral

BANGKAPOS.COM – Sebuah unggahan mengenai acara pernikahan menggunakan hand sanitizer viral di beberapa media sosial Twitter dan Instagram.

Diketahui, video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram @calvingunawan_mc melalui Insta Story-nya.

Calvin kemudian mengunggah ulang dalam posting Feed Instagram-nya.

“Ternyata video ini sampe viral astaga ???????? siapa yang dapat video ini juga di group wa or instagram? Haha Ternyata virus corona dampaknya sampai ke dunia per weddingan juga yah ????

Sejak dua minggu pada saat indonesia diumumkan ada 2 orang positif terjangkit virus covid-19/ corona, maka banyak hal yang dilakukan untuk pencegahan, salah satunya berpengaruh dalam dunia perweddingan yaitu ucapan selamat dari tamu undangan/berjabat tangan sesama tamu yang hadir. Pihak Premier wo bersama dengan kluarga mempelai sepakat untuk tetap menggunakan cara tradisional kita yaitu berjabat tangan, agar tidak ada pihak yang tersinggung, tetapi dilakukannya dengan menggunakan hand sanitizer.

Mencegah lebih baik dari mengobati ???? The Wedding of @renardiandika & @vinniandrayni Organized by @premiere_wo Entertainment by @lemontreeentertainment Photo & video by @kinemastudios” tulisnya.

Unggahan tersebut juga terlihat melampirkan video yang menunjukkan para tamu berbaris untuk memakai hand sanitizer sebelum bersalaman.

“Weddingan jaman now, pakai hand sanitizer. Before and after,” ujar Calvin dalam video tersebut.

Posting tersebut juga diunggah oleh akun lambe_viral sebagai berikut: