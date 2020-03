Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Berjudul 'Mahadewi', Padi, Kunci Mudah dari C

BANGKAPOS.COM - Lagu 'Mahadewi' merupakan lagu milik Padi yang termuat dalam album "Lain Dunia" yang dirilis pada 1999.

Lagu 'Mahadewi' milik Padi bercerita tentang perasaan kagum seseorang terhadap sosok wanita.

Lagu ini bersama sembilan lagu lainnya termuat dalam album Lain Dunia yang merupakan album debut Padi di belantika musik Indonesia.

Album ini diluncurkan pada 6 Agustus 1999 dan terjual sekitar 800 ribu kopi.

Total 10 lagu di album tersebut yakni,"Bidadari" , "Demi Cinta", "Sudahlah", "Beri Aku Arti", "Terlanjur", "Begitu Indah", "Mahadewi", "Disini Tanpamu", "Seperti Kekasihku", "Sobat".

Berikut Chord 'Mahadewi' dari Padi

[intro] Am G F G 3x

Am G F



C F

Hamparan langit maha sempurna

Am G

Bertahta bintang-bintang angkasa

C F

Namun satu bintang yang berpijar

Am G

Teruntai turun menyapa aku



C F

Ada tutur kata terucap

Am G

Ada damai yang kurasakan

C F

Bila sinarnya sentuh wajahku

Am G F G

Kepedihan ku pun terhapuslah



[int] Am G F G 3x

Am G F



C F

Alam raya pun semua tersenyum

Am G

Menunduk dan memuja hadirnya

C F

Terpukau aku menatap wajahnya

Am G

Aku merasa mengenal dia



C F

Tapi ada entah dimana

Am G

Hanya hatiku mampu menjawabnya

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G F Am

Pencarian ku pun usai sudah



[int] Dm Em F G Am

Dm Em F G F

F

G



C F

Ada tutur kata terucap

Am G

Ada damai yang kurasakan

C F

Kilau sinarnya sentuh wajahku

Am G F G

Pencarian pun usai sudah

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku



[Interlude] C F Am G 2x



C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com